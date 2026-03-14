家でペットと楽しい毎日を過ごしている人もいれば、飼いたくても飼えなくて可愛い写真や動画で癒されている人も多いはず。10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」はこのほど、全国の現役男女高校生449人に行った「あなたは、犬と猫どちらが好きですか？」というアンケート結果を公開した。



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今回の調査では60.9%が「犬」と回答し“犬推し”が多数を占めた。「犬の方が人懐っこい性格が多いと思うから」、「構ってくれるから」、「両方好きだけど甘えてくれるのは犬だから」をはじめ、「お散歩一緒に行くのが楽しいから」と猫では味わえない理由もあった。



また、「猫」好き39.1%の主な意見として「もふもふ具合が可愛い」、「鳴き声が可愛いから」や「どっちも可愛いけど気分屋なのが好き」などがみられた。



「犬を可愛いと思っている」は91.4%を占め、「天真爛漫だけど人の心を分かってくれて寄り添ってくれるところもあるから」、「人間のことを分かってくれるペットって感じで言葉じゃなくても通じ合える感じが好き」と見た目だけでなく“内面”にも心を掴まれている様子がうかがえた。一方、「思わない」とした8.6%の理由には「ほえてくるから」、「犬に追いかけられたからトラウマ」など自らの体験に基づいたものが挙がった。



「猫を可愛いと思っている」は87.2.%。「ふわふわだから」、「顔が可愛いから」、「肉球が好き」など、見た目や触感への支持が目立った。「思えない」の12.8％では「実際に引っかかれてトラウマ」といった実体験のほか、苦手な人たちの一番多かった理由として「猫アレルギーだから」という声が寄せられた。



（よろず～ニュース調査班）