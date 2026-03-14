エースの一撃で、ポストシーズンが大きく近づいた。「大和証券Mリーグ2025-26」3月13日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がチーム10戦ぶりのトップを獲得。チームポイントはほぼ原点の▲5.9まで回復した。

【映像】強烈な一撃！園田賢が一発で決めた逆転の親跳満

第1試合は鈴木たろう（最高位戦）が粘りの2着を獲得。この試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、園田の並びで始まった。

園田は東1局、6索を早めに切ったペン3索待ちでリーチ。石井からリーチ・三色同順・裏ドラの8000点を入手した。次局は高宮の跳満を親被りしてしまったが、東4局に再び大型加点のチャンス。ドラ8索と赤を使った手のイーシャンテンから、カン四万が埋まってリーチをかけると、一発で待ち牌の4筒をツモ。リーチ・一発・ツモ・平和・赤・ドラの1万8000点が決まった。

南3局は1000点の仕掛けで萩原の親を流し、南4局はダマテンで石井から2900点。同1本場は中・混一色の7700点（＋300点）を再び石井からアガりダメ押しに成功。3局連続のアガリで持ち点は5万点を超え、同2本場の流局時は高宮との差が跳満以上に広がっていることを確認した上で、さらなる加点を目指してテンパイ。同3本場は高宮が満貫をツモり終局した。

試合後は「これはうれしいですね」とまず一言。チーム状況については「もうちょっと余裕があったはずなのですが、3月に入ってからズルズルと来て、一気に危なくなってしまった。まだ全然安心はできないですが、ちょっとだけひと安心」と続けた。東4局の親跳満を語る場面では、道中の手順を振り返りつつ「（入り目の）カン四万引いたら一発ツモだよね！」と笑顔を見せた。南4局3本場、高宮の満貫ツモは「親被りは本来うれしくないですが、ホッとしましたね」。

6位の渋谷ABEMASとは141.3差。まだ一度のトップ・ラスで入れ替わる位置関係だが、久しぶりのトップで士気は上がった。園田は最後に「何としてでもセミファイナルに進みます！」と大声で宣言した。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）5万1700点／＋71.7

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）4万5100点／＋25.1

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）8800点／▲31.2

4着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）−5600点／▲65.6

【3月13日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋867.8（112/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋762.8（114/120）

3位 BEAST X ＋563.4（114/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋11.7（112/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲5.9（114/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲147.2（114/120）

7位 TEAM雷電 ▲173.3（114/120）

8位 EARTH JETS ▲585.8（116/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲613.9（114/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲679.6（112/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

