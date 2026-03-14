「当たりだらけ」のホームランバーフェス開催 世界観である“当たる楽しさ”を体験、3・25から3日間 千葉・幕張で
協同乳業は、日本初の当たりつきアイスとして発売した『ホームランバー』の体験型ポップアップイベント『当たりだらけの!?アタルフェス』を25日から27日の3日間、千葉・イオンモール幕張新都心のグランドモール1階「グランドコート」にて開催する。
【写真】「アタルフェス」当たりでもらえる賞品など
同イベントは、『ホームランバー』ならではの、「当たる」高揚感を感じられるポップアップイベントとなっている。縁日風ゲームにチャレンジし、当たりが出るとホームランバーやオリジナルグッズが当たる。
縁日イベントは（1）バットで野球ボールを当て、大当たりゾーンを狙う「バットで当てる！ホームランバット」、（2）神経衰弱を楽しみながら、歴代ホームラン坊やの絵柄をそろえる「カードを当てる！歴代ホームラン坊や 神経衰弱」、（3）ミニ野球ボールをはじいて当たりを狙う「弾いて当てる！野球スマートボール」の3種で、体験時間はそれぞれ約5分。（1）と（2）はどちらか1つのみ参加が可能となっている。また、3種とも1組1人のみ参加可能で、例えば3人家族で参加する場合は、代表者1人のみがアトラクションを体験できる。
さらに、「ホームランバーおみくじ」を引き、当たりが出ると豪華賞品がプレゼントされる「当たりだらけのホームランバーおみくじ」も実施。名称の通り“当たりだらけのおみくじ”となっており、当たり内容によってホームランバー1本のほか、パスケースや過去のホームラン賞の賞品（オリジナル抱き枕or寝袋のどちらか）などがもらえる。
【写真】「アタルフェス」当たりでもらえる賞品など
同イベントは、『ホームランバー』ならではの、「当たる」高揚感を感じられるポップアップイベントとなっている。縁日風ゲームにチャレンジし、当たりが出るとホームランバーやオリジナルグッズが当たる。
さらに、「ホームランバーおみくじ」を引き、当たりが出ると豪華賞品がプレゼントされる「当たりだらけのホームランバーおみくじ」も実施。名称の通り“当たりだらけのおみくじ”となっており、当たり内容によってホームランバー1本のほか、パスケースや過去のホームラン賞の賞品（オリジナル抱き枕or寝袋のどちらか）などがもらえる。