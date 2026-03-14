ゲオホールディングスは、宅配ロッカーやコンビニから発送・買取ができるサービス「ゲオ買取ロッカー」を開始した。ストレスフリーな買取体験を目指す。

利用方法は、スマートフォンから申し込みを行い、発行される二次元コードを利用してPUDOステーション、または対象のコンビニに持ち込んで発送をする。査定結果がメールアドレスに届けられ、マイページから「承認ボタン」を押すことで、査定金額が銀行口座に振り込まれる。なお、利用には本人確認書類と振込口座の登録が必要。送料・査定料は原則無料で、買取対象の製品は公式サイトで公開されている。

買取対象製品

ゲオは、通信機器の価格高騰に伴う買取需要の拡大を踏まえ、全国1000店舗以上での対面買取や自宅から発送する宅配買取サービスを展開してきた。今回、PUDOステーションやコンビニからの発送に対応することで、「ついで」に発送できる仕組みを整えるという。

PUDOステーションは、全国7000箇所の拠点を持つ、オープン型宅配便ロッカー。非対面・非接触で、荷物の受け取りや発送ができる。

また、サービス開始に合わせてキャンペーンを行う。7月31日までの期間中、ゲオ買取ロッカーを利用することで、買取金額が1人1回1000円上乗せされる。買取申し込み時にコードの入力が必要となる。さらに、3月29日までは、スマートフォンやタブレットなど一部対象商品の買取金額が10％アップする。