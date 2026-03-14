「WBC2026日本代表で期待している選手」ランキング！ 2位「山本由伸」を抑えた1位は？【2026年調査】
前回王者のプライドを懸けて挑む侍ジャパン。今大会でも世界最高峰のレベルを証明するため、精鋭たちが集結しました。接戦での一打やピンチを救う快投など、勝利への鍵を握る「期待の星」は誰なのか。ファンの熱い願いが込められたランキング結果をお届けします。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実施しました。その中から、「WBC2026日本代表で期待している選手」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
ドジャースの連覇に大きく貢献した日本のエースです。メジャー3年目を迎え、サイ・ヤング賞も視野に入れる右腕は、国際舞台でも抜群の安定感を誇ります。昨季のワールドシリーズで見せたMVP級の投球を、このWBCの舞台でも再び披露し、日本の窮地を救ってくれることが期待されています。
▼回答者コメント
「ドジャースで優勝してからどんなピッチングをこの大会で見せつけてくれるか楽しみだから」（40代女性／北海道）
「ワールドシリーズの活躍そのままの勢いで活躍してくれそうだから」（30代男性／熊本県）
「どんな状況でも試合を作れる安定感があり、国際大会でも頼りになる存在だと思っています。メジャーに行ってからも着実に成長していて、WBCのような短期決戦では彼のような『計算できる投手』が本当に貴重です。球のキレやコントロールの良さは見ていて気持ちよく、息子も『山本の投げ方が好き』と言うほどです。2026年はさらに成熟した姿が見られるのではと期待しています」（50代女性／兵庫県）
世界一への執念を誰よりも強く持つ、現代のレジェンドです。今季から投手としても本格復帰を果たし、「二刀流」でのフル稼働が宣言されています。前大会の決勝で見せた熱い闘志をそのままに、打席での一発とマウンドでの快投で日本を再び世界の頂点へと導く、その瞬間を誰もが待ち望んでいます。
▼回答者コメント
「前回の大会でも劇的な活躍をしてくれたので、今回も投打ともにチームを引っ張り、世界一に導いてくれると信じているからです」（40代女性／鹿児島県）
「伝説をまた1つ増やす瞬間をみたいから」（30代女性／埼玉県）
「バッターとして大きなホームランをまた打ってほしい」（30代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実施しました。その中から、「WBC2026日本代表で期待している選手」ランキングの結果をご紹介します。
2位：山本由伸／58票
ドジャースの連覇に大きく貢献した日本のエースです。メジャー3年目を迎え、サイ・ヤング賞も視野に入れる右腕は、国際舞台でも抜群の安定感を誇ります。昨季のワールドシリーズで見せたMVP級の投球を、このWBCの舞台でも再び披露し、日本の窮地を救ってくれることが期待されています。
▼回答者コメント
「ドジャースで優勝してからどんなピッチングをこの大会で見せつけてくれるか楽しみだから」（40代女性／北海道）
「ワールドシリーズの活躍そのままの勢いで活躍してくれそうだから」（30代男性／熊本県）
「どんな状況でも試合を作れる安定感があり、国際大会でも頼りになる存在だと思っています。メジャーに行ってからも着実に成長していて、WBCのような短期決戦では彼のような『計算できる投手』が本当に貴重です。球のキレやコントロールの良さは見ていて気持ちよく、息子も『山本の投げ方が好き』と言うほどです。2026年はさらに成熟した姿が見られるのではと期待しています」（50代女性／兵庫県）
1位：大谷翔平／183票
世界一への執念を誰よりも強く持つ、現代のレジェンドです。今季から投手としても本格復帰を果たし、「二刀流」でのフル稼働が宣言されています。前大会の決勝で見せた熱い闘志をそのままに、打席での一発とマウンドでの快投で日本を再び世界の頂点へと導く、その瞬間を誰もが待ち望んでいます。
▼回答者コメント
「前回の大会でも劇的な活躍をしてくれたので、今回も投打ともにチームを引っ張り、世界一に導いてくれると信じているからです」（40代女性／鹿児島県）
「伝説をまた1つ増やす瞬間をみたいから」（30代女性／埼玉県）
「バッターとして大きなホームランをまた打ってほしい」（30代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:All About ニュース編集部)