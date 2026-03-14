「この姿が親は見たいのよ」ミキ・昴生、家族でトイ・ストーリーホテルへ「Style撮るあたりがオタク笑」
お笑いコンビ・ミキの昴生さんは3月13日、自身のInstagramを更新。家族でトイ・ストーリーホテルに泊まったことを報告しました。
【写真】家族で泊まったトイ・ストーリーホテル
ほかには、作品をイメージしたかわいい料理やパン、室内のインテリアなど、トイ・ストーリー尽くしの楽しい写真となっています。また「ぼんとぼんぼん大興奮。トイストーリーはこれを引き出してくれる。この姿が親は見たいのよ」と、親心も明かしました。
ファンからは、「うらやましーー」「Style撮るあたりがオタク笑」「私も小さい時からStyle見てる時がワクワクして大好きでその写真があるの最高です」との声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】家族で泊まったトイ・ストーリーホテル
「家族でトイストーリーホテル泊まりました」昴生さんは「家族でトイストーリーホテル泊まりました」とつづり、7枚の写真を投稿。東京ディズニーリゾートのトイ・ストーリーホテルを家族で満喫した様子を披露しています。1枚目は同ホテル前で撮影したショットで、カラフルなホテルの壁やウッディ像が写っています。その中で、うれしそうに大きく両手を上げる昴生さんの姿が印象的です。
ファンからは、「うらやましーー」「Style撮るあたりがオタク笑」「私も小さい時からStyle見てる時がワクワクして大好きでその写真があるの最高です」との声が上がりました。
「家族旅行でレゴランド・ジャパンに行きました」5日には「家族旅行でレゴランド・ジャパンに行きました」と、レゴランド・ジャパンのキャラクターとのツーショットを公開していた昴生さん。コメントでは、「家族旅行楽しめて良かったですね〜」「楽しそう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)