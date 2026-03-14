広島の常広羽也斗投手（２４）が１３日、自身初の開幕１軍入りへ猛アピールを誓った。８日に１軍に昇格。１１日のＤｅＮＡ戦（横浜）では、八回から登板し１回１安打無失点と好投した。伝家の宝刀フォークには安定感がある。直球の質をさらに高め、救援陣の開幕１軍争いを勝ち抜く。

覚悟を決め、己の居場所をこじ開ける。毎試合、スコアボードに０を刻むことでしか、自身初の開幕１軍への扉は開かない。常広は「やるべきことは、結果を出し続けるしかない。シンプルに、２つ（直球とフォークの質）を高めて、結果を出せるようにしたい」と前を向いた。

２軍春季キャンプから、中継ぎの準備はしてきた。「初球から強い球で入れる練習をするようにという意図で、１イニングとかを投げてきた」。昨季はボール先行になることを恐れ、初球から手探り状態で投げていたが、今は違う。キャンプを経て、臆することなく腕を振っている。

１１日のＤｅＮＡ戦は１回１安打無失点。変化球の仕上がりは総じて順調だ。フォークは制球が良く、切れもある。梶原に安打にされたものの、１２７キロだったカーブは「めちゃくちゃ良い。前より速く曲がる」。投球の幅が広がり、新境地を見いだした。

一方で、追い求める直球の理想像は高い。「真っすぐでファウルが取れたら、もっと簡単に（三振が）取れる」。実現するために「吹き上がるイメージ」で、１５０キロを超える直球を目指す。

１４日からは本拠地で阪神２連戦に向かう。昨季の王者を相手に「とにかくゼロで抑えながら」と力を込めた。

新人だった一昨年はコンディション不良などで、昨年はオープン戦で結果を残せず、開幕１軍を逃した。プロ３年目を迎えた背番号１７は誰よりも強くアピールし、自身の存在価値を証明する。