ボートレーサーの毒島誠、仲谷颯仁が、このほど、都内で行われた「ＳＵＰＥＲ ＦＯＲＭＵＬＡ×ＢＯＡＴＲＡＣＥスペシャルトークショー」に、レーシングドライバーの阪口晴南、笹原右京と出席した。

一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会と全日本スーパーフォーミュラ選手権の運営元である株式会社日本レースプロモーションのパートナーシップ締結後初となるコラボイベントが実現。イベントでは、それぞれの競技の共通点、魅力を深堀りし、質問コーナーやプレゼント企画で会場に詰めかけた計７５人のファンと交流を深めた。

スーパーフォーミュラを現地観戦するほどの大ファンだという毒島が「実際に生のレースを見てもらえれば（それぞれの魅力が）伝わると思います」と力説すれば、阪口も「このコラボを通じて両方の競技を好きになってくれるきっかけになれば」と、競技の垣根を越えた相乗効果に期待を込めた。

今後は、各大会でのイベント実施のほか、マシンへのボートレースのロゴ掲出、ＳＵＰＥＲ ＦＯＲＭＵＬＡ公式アプリ「ＳＦｇｏ」の技術を応用した新たなボートレース中継映像にかかる技術支援、アスリート交流機会の創出などを通じて、新規ファンの獲得や魅力向上を相互に推進していく。