引っ越し当日の作業前に、業者のスタッフさん2人に「冷たいものでも飲んで」と1000円ずつ渡しました。金額としてこれでよかったでしょうか。

引っ越しの際の心付けの実態

アットホーム株式会社が2024年に実施したアンケート調査によると、引っ越し時に心付け（差し入れ含む）を渡した人の割合は全体の約7割に上ります。同調査では、引っ越し会社への心付けは、スタッフ1人につき1000円程度が一般的な相場だと示されています。

したがって、今回のケースのように、「暑いなか、スタッフに感謝を伝えたい」という気持ちでスタッフ2人に1000円ずつ渡されたのは妥当な範囲だったといえます。



心付けは本当に不要？ 現代の引っ越し業界の常識

しかし、最近では引っ越し業者への心付けは不要とするのが一般的です。実際、多くの引っ越し会社が「スタッフへの謝礼は不要です」と公式にアナウンスしており、大手のなかには会社の規定として心付けや差し入れを一切受け取らない方針を明示しているところもあります。

もし「どうしても渡したい」という気持ちがあっても、無理に渡そうとするとスタッフを困らせてしまう可能性もあります。そのため、事前に業者の公式ウェブサイトを確認したり、担当者に直接尋ねてみたりするのが賢明です。



心付けがもたらす心理効果とスマートな渡し方

それでも「何か感謝の気持ちを伝えたい」と依頼者側が思う背景には、「よいサービスにはお返しをしたい」「何も渡さないと失礼なのでは」といった心理が働いています。

これは「返報性の原理」と呼ばれ、「人は何かを受け取ると、お返しをしなければならないと感じる」という人間の基本的な心理に基づいています。この原理は、マーケティング戦略などでもよく活用されています。

この返報性の原理を考慮すると、引っ越し作業の開始前に心付けを渡すことが、スタッフのモチベーション向上にもつながる可能性も考えられます。「頑張ってほしい」という期待を込めて事前に渡すことで、作業員は「期待に応えよう」という意識を持ちやすくなるからです。

心付けを渡す際のマナーについては、多くのウエブサイトで解説されています。例えば、現金はのし袋に入れてリーダーの方に「皆さんでどうぞ」といった一言を添えて渡すのが丁寧とされています。気になる方は、事前に調べておくとよいでしょう。



現金以外で喜ばれる感謝の伝え方

また、現金での心付けが不要とされる現代でも、飲み物の差し入れは感謝の気持ちが伝わりやすく、大変喜ばれます。特に暑い日には冷たい飲み物、寒い日には温かい飲み物を差し入れるとよいでしょう。ペットボトルのお茶やスポーツドリンクなどを、事前に用意しておくのがおすすめです。



まとめ：心付けよりも重要！引っ越しを円滑にする3つのカギ

引っ越しスタッフへの心付けは感謝の気持ちを表し、スムーズな作業を期待する気持ちも込められているでしょう。心付けの準備や渡し方も大切ですが、それ以上に引っ越しを円滑に進めるために重要なことがあります。それは、依頼者自身が行う「事前の段取り」です。具体的には、以下の点が挙げられます。



・引っ越し当日までに、すべての荷造りを完了させる

・新居での家具の配置を、事前に決めておく

これらは依頼者側の責任であり、作業をスムーズに進めるためには不可欠な要素です。心付けだけでなく、ぜひこれらの準備にも力を入れて、快適な引っ越しを実現しましょう。



出典

アットホーム株式会社 引っ越し会社に心付け（チップ）は渡すべき？ 渡す場合の相場やマナーを徹底解説

誠信書房 ロバート・B・チャルディーニ（著） 社会行動研究会（訳） 影響力の武器[第三版] なぜ、人は動かされるのか

執筆者 : 新納康介

MS&ADインターリスク総研 主席研究員、東北大学大学院国際文化研究科招聘講師、英Cardiff Business School MBA