『ラ・ラ・ランド』（2016）や『バービー』（2023）、そして『プロジェクト・ヘイル・メアリー』……数々の話題作でメインキャラクターを演じてきたライアン・ゴズリングだが、これまでシリーズ作品にはほとんど出演していない。

そんなゴズリングにとって、数少ない例外が『スター・ウォーズ／スターファイター』だ。

本作は『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）の5年後が舞台となる新作。プロットは不明だが、過去作のキャラクターは一切登場しない新機軸となる。監督は『デッドプール&ウルヴァリン』（2024）のショーン・レヴィで、すでに撮影は終了している。

米のインタビューによると、ゴズリングを動かしたのは「ショーンの熱意とビジョン、そして脚本」だという。

「これまでシリーズものを避けてきたのは、どれもしっくりこなかったからなんです。そして避けてきてよかったなと思います。このような作品には、待つ価値があると感じたから。まさに一生に一度の機会のようなものです。」

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ゴズリングにとって、過去に出演したシリーズ作品は『ブレードランナー 2049』（2017）のみ。しかしながら同作を含め、同じ役柄を複数回演じたことはない。

もっとも、ゴズリングもシリーズ作品に興味がなかったわけではないようで、過去には「ゴーストライダーを演じたい」「キャプテン・カナダのオファーを待っていた」とスーパーヒーローへの関心をいたこともある。一時期、の役をゴズリングに演じてほしいという声が上がっていた際には、「誰もカナダ人のジェームズ・ボンドを求めていないと思うけど」と可能性をしていた。

また過去には、アクションコメディ『ナイスガイズ!』（2016）は興収面で『アングリーバード』に負けたため続編が作られなかったと、映画『グレイマン』（2022）も続編のアイデアはあるとアンソニー＆ジョー・ルッソ監督が語っていたものの、現時点で目立った進捗はいない。実現にはいたっていないものの、ゴズリングが演じるキャラクターの魅力が高じて、続編を期待する声が多いことには納得だ。

ゴズリングは最新作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（2026年3月20日公開）がRotten Tomatoesでもを受けており、スター俳優としての勢いは増すばかり。『スター・ウォーズ／スターファイター』ではさらなる飛躍を遂げることだろう。

映画『スター・ウォーズ／スターファイター』は2027年5月28日にUS公開予定。共演にはエイミー・アダムスやアーロン・ピエール、ミア・ゴス、マット・スミスが登場する。

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