「worth a shot」の意味は？「worth」は「価値がある」という意味です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「worth a shot」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「worth」は「価値がある」という意味。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「試してみる価値はある」でした！
「worth a shot」は、「試してみる価値はある」という意味のフレーズ。
「worth」＝「〜の価値がある」、「shot」＝「試み、企て」という意味がありますよ。
「I don’t know if it’ll work, but it’s worth a shot.」
（うまくいくかはわからないけど、試してみる価値はあるよ）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部