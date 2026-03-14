「worth a shot」の意味は？「worth」は「価値がある」という意味です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「worth」は「価値がある」という意味。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「試してみる価値はある」でした！

「worth a shot」は、「試してみる価値はある」という意味のフレーズ。

「worth」＝「〜の価値がある」、「shot」＝「試み、企て」という意味がありますよ。

「I don’t know if it’ll work, but it’s worth a shot.」

（うまくいくかはわからないけど、試してみる価値はあるよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。