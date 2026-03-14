◆オープン戦 メッツ―マーリンズ（１３日、米フロリダ州ポートセントルーシー＝クローバーパーク）

メッツの千賀滉大投手（３３）が１３日（日本時間１４日）、本拠のマーリンズ相手のオープン戦に先発し、３回を５三振含むパーフェクト。３７球で無失点に抑え込み防御率は３・１８となった。

７日のカージナルスとの初登板では２回２／３を投げ、２発のソロ本塁打を含む３安打２失点で心配されたが開幕を２週間後に控えた２度目の登板で快投を演じて、首脳陣を安心させた。

初回は先頭のルイーズをシンカーで中飛、エルナンデスを左飛、３番ノービーはフォークボールで空振り三振。２回は２者連続三振に二ゴロ。３回も直球、フォークボールがさえ渡り、２三振と右飛に打ち取った。直球の最速９８・６マイル（約１５８・６キロ）だった。

昨季は開幕１２試合目までリーグ１位の防御率１・５９だったが、一塁ベースカバーの際に右太もも裏痛め暗転。オールスター選出も欠場、復帰後は６・９０で３Ａ降格もあった。今季は先発ローテーション入りも当落線上かとも言われていただけに、この日の快投は大きな自信になったはずだ。