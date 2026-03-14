いま、おにぎりに欠かせない「のり」の価格が高騰しています。背景にあるのは、海水温の上昇や少雨。さらに産地によっては、鳥の「カモ」の影響もあるということです。

■「のり」全国生産量、2001年度は100億枚超、今年度は…

おにぎりの最後の仕上げ。そんな「のり」はいま、貴重な存在。

米農園 田町店 中尾義貴店長

「のりとコメは全ての商品で使うものなので。コメと同じくらいのりも欠かせない」

「金額だと（のり）1箱3万円が3万5000円になってる。（のりが）破れたら、うわ…って気持ち」

コメも高騰。さらに「のり」も高騰。今年1月からはおにぎりの値上げに踏み切りました。

明太クリームチーズ 400円→450円

卵黄の醤油漬け 390円→450円

米農園 田町店 中尾義貴店長

「（Q:のりを使わないことも？）今のところは考えてない。全てのりを巻いてつくろうかと。のりがないと、さみしいイメージをお客さんももたれるので」

全国の「のり」の生産量は減少傾向となっていて、2001年度は100億枚を超えていましたが、今年度は先月時点で33億枚ほど。1枚あたりの平均価格は、この24年で、10円から20円と2倍になっています。

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■生産量減少…原因は「高水温・赤潮・少雨化」

家計の味方から高級品に。食卓にも変化が…。

お客さん

「いつも（のりを）ストックしているけど。今はなくなる直前にならないと買わない」

「高いから前みたいに乱暴に使わない。前はマグロ丼作ったら、1枚を1人に細かく切ってかけていたけど、今は半分」

東京・足立区のスーパー「おっ母さん食品館 北千住店」では、今年から「のり」の仕入れ値が1割から2割上がったため、販売価格を30円から60円値上げしたといいます。それでも…。

お客さん

「（Q:これ一番高いのり？）安い方ですよ、いつも700〜800円のところ、1000円のところもある。3軒回るからスーパー」

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産地で、何が起きているのか。生産量が減っている原因について、のりの養殖業に詳しい専門家は…。

養殖業に詳しい 近畿大学 有路昌彦教授

「一番大きい理由は高水温。のりって元々冬場に育つ。15℃以下の水温を好む。15℃以下の時間が短く、そもそも成長しきらない。収穫量が減少していく状況に」

中でも、「のり」の一大産地、九州の有明海では、別の問題も。

近畿大学 有路昌彦教授

「高水温・赤潮・少雨化。トリプルパンチですね」

植物プランクトンが異常増殖することで起きる赤潮。のりとプランクトンは栄養源が一緒のため、栄養不足に陥りやすいといいます。さらにその栄養源は、雨によって陸地から海へ流れ込みますが、近年、冬の雨は少ない状態。のりの育つ環境が、どんどん悪くなっているといいます。

■カモが食い荒らし…ドローンで実証実験も

伊勢湾に面する愛知県の鬼崎漁港。のりの養殖が盛んなこの場所でも、別の問題が発生中。それが…。

愛知・鬼崎漁業協同組合 平野正樹さん

「空中からカモが食べにくる」

のりが育つ冬の時期、カモが現れ、食い荒らしているといいます。

愛知・鬼崎漁業協同組合 平野正樹さん

「カモは網をくちばしでしゃぶるように食べる。カモに食べられた部分はのりが生えてこない」

通常、網にはびっしりとのりがついていますが…。カモに食べられた部分はぽっかりと空いているのが分かります。

そこで、のりを守るため、登場したのがドローンです。養殖場に群がっているカモ。そこへ、ドローンが近づくと…。驚いたカモが一斉に逃げていきます。

愛知・鬼崎漁業協同組合 平野正樹さん

「（ドローンが）音を出したり、ドローン自体も鳥に向かって飛んでいく」

まだ、実証実験の段階だといいますが。

愛知・鬼崎漁業協同組合 平野正樹さん

「（食害による）被害の額も大きいので、まだ実用化はしていないが、何年後かにのりの漁業全体でやれたらいいなと」

「のり」のピンチが続く中、家計に優しい価格になる時は来るのでしょうか。

（3月13日放送『news every.』より）