コメに続き「のり」も高騰 おにぎり店、家庭も悲鳴 “トリプルパンチ”で生産量減
いま、おにぎりに欠かせない「のり」の価格が高騰しています。背景にあるのは、海水温の上昇や少雨。さらに産地によっては、鳥の「カモ」の影響もあるということです。
■「のり」全国生産量、2001年度は100億枚超、今年度は…
おにぎりの最後の仕上げ。そんな「のり」はいま、貴重な存在。
米農園 田町店 中尾義貴店長
「のりとコメは全ての商品で使うものなので。コメと同じくらいのりも欠かせない」
「金額だと（のり）1箱3万円が3万5000円になってる。（のりが）破れたら、うわ…って気持ち」
コメも高騰。さらに「のり」も高騰。今年1月からはおにぎりの値上げに踏み切りました。
明太クリームチーズ 400円→450円
卵黄の醤油漬け 390円→450円
米農園 田町店 中尾義貴店長
「（Q:のりを使わないことも？）今のところは考えてない。全てのりを巻いてつくろうかと。のりがないと、さみしいイメージをお客さんももたれるので」
全国の「のり」の生産量は減少傾向となっていて、2001年度は100億枚を超えていましたが、今年度は先月時点で33億枚ほど。1枚あたりの平均価格は、この24年で、10円から20円と2倍になっています。
◇
■生産量減少…原因は「高水温・赤潮・少雨化」
家計の味方から高級品に。食卓にも変化が…。
お客さん
「いつも（のりを）ストックしているけど。今はなくなる直前にならないと買わない」
「高いから前みたいに乱暴に使わない。前はマグロ丼作ったら、1枚を1人に細かく切ってかけていたけど、今は半分」
東京・足立区のスーパー「おっ母さん食品館 北千住店」では、今年から「のり」の仕入れ値が1割から2割上がったため、販売価格を30円から60円値上げしたといいます。それでも…。
お客さん
「（Q:これ一番高いのり？）安い方ですよ、いつも700〜800円のところ、1000円のところもある。3軒回るからスーパー」
◇
産地で、何が起きているのか。生産量が減っている原因について、のりの養殖業に詳しい専門家は…。
養殖業に詳しい 近畿大学 有路昌彦教授
「一番大きい理由は高水温。のりって元々冬場に育つ。15℃以下の水温を好む。15℃以下の時間が短く、そもそも成長しきらない。収穫量が減少していく状況に」
中でも、「のり」の一大産地、九州の有明海では、別の問題も。
近畿大学 有路昌彦教授
「高水温・赤潮・少雨化。トリプルパンチですね」
植物プランクトンが異常増殖することで起きる赤潮。のりとプランクトンは栄養源が一緒のため、栄養不足に陥りやすいといいます。さらにその栄養源は、雨によって陸地から海へ流れ込みますが、近年、冬の雨は少ない状態。のりの育つ環境が、どんどん悪くなっているといいます。
■カモが食い荒らし…ドローンで実証実験も
伊勢湾に面する愛知県の鬼崎漁港。のりの養殖が盛んなこの場所でも、別の問題が発生中。それが…。
愛知・鬼崎漁業協同組合 平野正樹さん
「空中からカモが食べにくる」
のりが育つ冬の時期、カモが現れ、食い荒らしているといいます。
愛知・鬼崎漁業協同組合 平野正樹さん
「カモは網をくちばしでしゃぶるように食べる。カモに食べられた部分はのりが生えてこない」
通常、網にはびっしりとのりがついていますが…。カモに食べられた部分はぽっかりと空いているのが分かります。
そこで、のりを守るため、登場したのがドローンです。養殖場に群がっているカモ。そこへ、ドローンが近づくと…。驚いたカモが一斉に逃げていきます。
愛知・鬼崎漁業協同組合 平野正樹さん
「（ドローンが）音を出したり、ドローン自体も鳥に向かって飛んでいく」
まだ、実証実験の段階だといいますが。
愛知・鬼崎漁業協同組合 平野正樹さん
「（食害による）被害の額も大きいので、まだ実用化はしていないが、何年後かにのりの漁業全体でやれたらいいなと」
「のり」のピンチが続く中、家計に優しい価格になる時は来るのでしょうか。（3月13日放送『news every.』より）