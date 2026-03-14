長引く物価高や都内の住宅価格高騰を背景に、生活費を下げる目的で地方移住を選択する現役世代が増加しています。しかし、見かけの住居費の安さだけで見知らぬ土地へ飛び込むと、想定外の出費に苦しむことも少なくありません。都内でのマイホーム購入を諦め、地方で1,700万円の格安物件を購入したものの、見えない生活コストに耐えかねて、わずか3年で都会へ戻ることになった40代夫婦の事例を紹介します。

住居費は下がったが…重くのしかかる「想定外の固定費」

裏目節男さん（仮名・45歳）は、都内のIT企業に勤める会社員です。妻の甘子さん（仮名・43歳）も事務職として働いており、世帯年収は約800万円。決して少ない収入ではありませんが、都内のマンション価格は高騰し続けており、マイホームの夢は半ば諦めかけていました。

「都内で数千万円の住宅ローンを組んで、一生カツカツの生活を送るのはごめんだと思ったんです。それなら、リモートワークを活用して物価の安い地方へ移住し、ゆとりのある生活を送ろうと夫婦で決めました」

裏目さんが選んだのは、都心から新幹線や車で数時間離れた地方の戸建て物件でした。購入価格は1,700万円。都内のマンションの3分の1以下の価格で広い家が手に入り、最初は「賢い選択をした」と夫婦で喜んでいました。

しかし、生活が始まるとすぐに「見えない出費」の多さに直面します。最大の誤算は、車社会における移動コストでした。交通網が発達していないため夫婦で1台ずつ車を所有せざるを得ず、2台分の自動車保険、車検代、そして毎月の高額なガソリン代が家計を圧迫し始めました。都内で暮らしていたころは公共交通機関での移動だったため、車に関する費用が想像以上だったと驚きました。

生活費を抑えるために地方移住したはずが、都内に逆戻りの末路

想定外の出費はそれだけではありませんでした。

「光熱費の負担もきついです。都市ガスではなくプロパンガスの地域だったため、冬場のガス代は都内時代の2倍以上に跳ね上がりました……」

近所に大型スーパーやドラッグストアがないため、日常の買い物にも車で往復1時間かかります。

「買い物のたびにガソリン代がかかるので、週末にまとめ買いをするようになりました。でも、買いすぎて食材を腐らせてしまうことも多くて。足りない日用品をネット通販で買おうとしても、一部の地域は送料が追加でかかることがあり、ちっとも節約になりません」

生活費を抑えるために移住したはずが、車の維持費や水道光熱費が積み重なり、トータルの支出は都内での賃貸暮らしのころとほとんど変わらない、あるいはそれ以上になってしまったのです。次第に「今月の家計もギリギリだ」といったお金の不安が会話の中心となり、休日に出かける余裕もなくなっていきました。

「こんなはずじゃなかった……。毎日お金の計算ばかりで、生活の質は下がる一方です」

精神的な余裕を失った裏目さん夫婦は、移住からわずか3年で家を売りに出すことを決断しました。現在は都内の賃貸アパートへ戻り、失った貯金を取り戻すために夫婦でフルタイム勤務を続けています。

住宅価格高騰による「コストダウン移住」の落とし穴

ふるさと回帰・移住交流推進機構の最新データによると、2025年の「ふるさと回帰支援センター・東京」における窓口相談件数は過去最多となる7万件に達しました。都市部での住宅価格の高騰が背景にあり、生活費のコストダウンを目的として地方移住を検討する現役世代が増加していることが考えられます。

しかし、住居費の安さというメリットは、生活インフラの不便さによって相殺されてしまう可能性もある点には注意です。イエコン（株式会社Clamppy）の調査によれば、地方移住をやめた人の約70％が「3年以内」に離脱しています。そして、離脱を決断した理由の上位には「移動手段が不便」「買い物が不便」といった生活環境への不満が挙げられています。

裏目さんの事例のように、家賃や物件価格だけを比較して移住を決断すると、車の維持費やプロパンガス料金、買い物の不便さによる追加費用など、目に見えにくいランニングコストによって家計が破綻しかねません。

地方移住を成功させるためには、表面的な価格差だけでなく、生活全体のトータルコストを慎重にシミュレーションすることが不可欠でしょう。

［参考資料］

イエコン（株式会社Clamppy）「【地方移住】やめた人の7割が3年以内で離脱！地方移住成功の秘訣とは？（https://iekon.jp/column/survey/32857）」

ふるさと回帰・移住交流推進機構「2025年「ふるさと回帰支援センター・東京」の窓口相談者が選んだ移住希望地」