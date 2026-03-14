四半世紀にわたって月１回、計３００回を迎えた。京都市伏見区の深草学区で民生委員らが催す「ふれあいミニ喫茶」。２０２５年１２月に開かれた３００回目には、常連のお年寄りに高校生が交じり、名物のカレーを味わいながら談笑した。



【写真】年配層と高校生が一緒になってごはんを

深草小の空き教室に、赤のエプロン姿の人たちがそろう。「−ミニ喫茶」は２０００年１２月に始まり、深草学区社会福祉協議会の民生委員１１人が中心となって運営している。現在は毎月第２土曜に、地元の人たちを出迎える。



会長の美濃敦子さんは運営の工夫を語る。「喫茶だからってお茶を飲んでじっとしているだけじゃないんです。一人で来た人も退屈させないことが大切」



地域の７０歳以上の人に参加を呼びかけ、最高齢９７歳の人も来る。みんなで体操をしたり、フルート演奏を聴いたり、脳トレ、クイズ大会…と心身を動かし、２時間を過ごす。コーヒーと茶菓子を楽しみながら、介護予防や防犯の話を聞くこともある。



町内会に入っている人は無料。入っていない人でも年会費１２００円で参加できる。



新型コロナウイルス禍では開催を３回中止したが、ふれあいの場と健康を守ろうと、感染対策をして続けてきた。今も毎回６０人ほどが集まる。



美濃会長はこれまで全３００回に参加した。「ボランティアとして運営する側も心の余裕あってこそ。５００回目を目指して続けていきたい」。



（まいどなニュース／京都新聞）