≪卑劣≫「仰げば尊しのウラで…」栃木県の高校の卒業式で窃盗事件、被害生徒50人超「教室に戻ると財布から現金が抜かれていた」「調書作成で写真も撮れず」

3月2日、栃木県立宇都宮白楊高校で行なわれた卒業式の最中に卒業生50数人の財布から現金が盗まれた。無人の教室に何者かが入り、ロッカーやバッグの中に入れてあった財布から現金だけを抜いていったという。被害総額は数十万円にのぼり、栃木県警が窃盗事件として捜査をしている。卒業式という晴れの舞台を狙った窃盗事件は別の高校で過去にも起きており、今後も注意が必要だ。

【画像】ハレの日が台無し…今後犯人逮捕の決め手となりそうな高校が警察に提出したモノ

「教室に戻ると、生徒が財布から現金が抜かれていることに気づきました」

栃木県立宇都宮白楊高校の卒業式は2日午前10時から11時20分ごろまで行なわれた。卒業生と2年生は体育館で参加しており、1年生は各教室からオンラインで参加していた。窃盗事件が発覚した当時の状況を教頭が語る。

「クラスの総代に各1人卒業証書の授与を行ない、最後に『仰げば尊し』を歌い卒業式は終了しました。その後、クラスに戻って最後のホームルームで1人1人に卒業証書の授与が行なわれました。

その際に教室に戻った生徒が生徒同士で両替をしようとし財布を見て、現金が抜かれていることに気づき事件が発覚しました。すぐに職員が各クラスで自身の持ち物を確認するよう伝えました。

その後、警察を呼び、被害にあった生徒に関しては帰宅せずに残ってもらい調書を取りました。本来であれば卒業式後は家族とお祝いで食事に行くなどの予定を立てている生徒もいました。ハレの日に辛い思いをさせてしまうことになってしまったんです……」

卒業証書の授与が終わった後は校門前で記念撮影するなど、学校で顔を合わせる最後の日として友人との別れを惜しむはずだった。しかし被害に遭った四十数人の中には、調書を取るためにそうした時間を過ごせなかった卒業生もいたようだ。

「被害に遭ったのはすべて卒業生で、教室のロッカーや鞄などに入れていた財布から現金を盗られていました。財布そのものが持ち去られたり、他に何か物がなくなってたりということはありませんでした。

卒業式の最中は職員室の職員も出払いますし、卒業式が行なわれる体育館に不審な人物が入らないように警備をする職員はいましたが、教室を標的にされるとは盲点でした。

卒業式ですから保護者も出入りしますので、外部から入ってこられても場に溶け込んでいたら保護者と見分けがつかなかったと思います。すべての門に防犯カメラがついていますので警察に提出しております」

学校側は教室やロッカーに鍵をつけたり、不特定多数の人が出入りする際は受付を設置するなどの再発防止策を検討しているという。

過去には千葉の高校で被害額79万円もの窃盗も…

こうした卒業式を狙った窃盗事件については2023年3月2日、千葉県柏市の日本体育大学柏高校でも起きている。社会部デスクが語る。

「当時、日本体育大学柏高校の卒業式は午前10時から体育館で行なわれていました。この日は1年生と2年生は休みで登校していませんでした。卒業生は9クラスあり、卒業式が終わって各教室に戻ったところ、かばんの中などに入れておいた財布から現金が抜き取られていることが発覚しました。被害は4クラスにまたいで起こっており、合計71人が被害に遭い、被害額は79万円にものぼりました」

日本体育大学柏高校にはふたつの門があり、当時複数の職員が立っていたが不審者には気づかなかったという。事件について日本体育大学柏高校に取材を申し込むと『容疑者はまだ逮捕されていません。事件については報道に出ていることがすべてで個別にはお応えしておりません』との回答だった。

周囲の目が行き届きにくくなる卒業式の日を狙っての犯行により、被害者たちは新たな門出を台無しにされた。捜査の進展が待たれる。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班