北川景子、息子役・板垣李光人との2ショット添え感謝つづる「雨清水の最後を見届けて頂きありがとうございました！」 朝ドラ『ばけばけ』に出演
俳優の北川景子が11日、自身のXを更新。「雨清水の最後を見届けて頂きありがとうございました！」と書き出し、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）で親子を演じる俳優・板垣李光人と笑顔でピースサインを決めたオフショットを公開した。
【写真】「お2人の笑顔にとても心が温まりました」息子役・板垣李光人と笑顔でピースサインを決めた北川景子
北川は「立派になった息子のおかげで久しぶりに新しい着物（きっと古着だけども）を着させてもらった私でした」と物語を振り返りながら、雨清水タエ役の自身と息子・雨清水三之丞役の板垣との2ショット写真をアップ。
同日放送の回では、母子2人で食事するシーンが描かれ、「改めて家族で温かい食事ができるのはとても幸せなことですね」とつづるとともに、「最終回まで引き続きよろしくお願いします」とあいさつした。
なお、番組の公式Xでは「トキに振る舞った時と比べると、タエさんのお料理が手の込んだものになっています」と、ドラマ内でタエが作った料理の写真を披露。
「生きて、働いて、食事をして、笑いあって。そんな日々を送るタエと三之丞。上達したタエさんの料理と、背筋の伸びた三之丞の姿は、何気ない日常の尊さを感じさせてくれます」と情感たっぷりに紹介している。
これらの投稿に対し、ドラマファンからは「おタエ様最後ですか！悲しいですが最後が幸せで良かったです」「お2人の笑顔にとても心が温まりました」「お疲れさまでした。品があり凛とした美しさでした」「三之丞さんとおタエ様の会話にもほっこりしました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「お2人の笑顔にとても心が温まりました」息子役・板垣李光人と笑顔でピースサインを決めた北川景子
北川は「立派になった息子のおかげで久しぶりに新しい着物（きっと古着だけども）を着させてもらった私でした」と物語を振り返りながら、雨清水タエ役の自身と息子・雨清水三之丞役の板垣との2ショット写真をアップ。
なお、番組の公式Xでは「トキに振る舞った時と比べると、タエさんのお料理が手の込んだものになっています」と、ドラマ内でタエが作った料理の写真を披露。
「生きて、働いて、食事をして、笑いあって。そんな日々を送るタエと三之丞。上達したタエさんの料理と、背筋の伸びた三之丞の姿は、何気ない日常の尊さを感じさせてくれます」と情感たっぷりに紹介している。
これらの投稿に対し、ドラマファンからは「おタエ様最後ですか！悲しいですが最後が幸せで良かったです」「お2人の笑顔にとても心が温まりました」「お疲れさまでした。品があり凛とした美しさでした」「三之丞さんとおタエ様の会話にもほっこりしました」などと、さまざまな反響が寄せられている。