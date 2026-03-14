◇オープン戦 メッツ―マーリンズ（2026年3月14日 フロリダ州ジュピター）

メッツの千賀滉大投手（33）が13日（日本時間14日）、マーリンズとのオープン戦に先発登板し、毎回の5奪三振を含む3回無安打無失点と開幕に向けて、万全の調整を示した。

2度目のオープン戦登板。初回から安定感抜群だった。2つの外野フライでアウトを積み重ねると、3番・ノルビーを代名詞の“お化けフォーク”で空振り三振。2回先頭のポーリーからはカーブで見逃し三振、モレルはスライダーで空振り三振と、持ち球を駆使して三振を量産。3回にも2つの三振を奪った。

3回で37球を投じたが、うちストライクが28球と制球力を披露。最速は98.6キロ（約158.6キロ）と球威も抜群だった。

オープン戦初登板だった7日（同8日）のカージナルス戦では2、3回にソロ本塁打を許し、球数が50球に達した3回途中で降板して2回2/3を3安打2失点2奪三振。それでも直球の最速は約159キロを記録するなど「全体的に良かったと思います」と明るい表情だった。

昨季の千賀は春先こそ順調だったが、6月に右太股裏を痛め、戦線離脱。7月に復帰を果たしたが調子が上がらず、9月にマイナー降格という悔しさを味わい、最終的には22試合で7勝6敗、防御率3・02だった。勝負の1年に向け、順調に状態を上げている。