モト冬樹、65歳モデル妻が「資格試験に合格」 モト感嘆「パソコンを使ったことのない妻が…」 過去には司法書士＆宅建の国家資格も取得
タレントのモト冬樹（74）が12日、自身のブログを更新。妻でミセスモデルの武東由美（65）が、「保険関係の資格試験に合格した」と報告した。
【写真】「資格試験に合格」モト冬樹が公開した65歳モデル妻の近影
「保護犬を譲渡する際に保護犬用の保険を里親さんに紹介するためにはこの資格がいるかららしい」とモトが資格取得の目的を説明。
「ここ一週間ほど一生懸命勉強していたけど パソコンを使ったことのない妻がパソコンでの試験で合格したってすごいね」と妻の努力を称え、「司法書士と宅建の国家資格を取得できたくらいの妻だから」と妻の経歴を“自慢げ”に明かした。
投稿では妻の写真をアップ。「簡単とはいえ妻の年齢でまだ記憶力が衰えていないってすごいね」と感心している様子だった。
この報告には、「奥さま、おめでとうごさいます 素晴らしいです」「凄い!!」「がんばり屋さんで、一生懸命ですね」「賢い！」「目標を持ってトライする姿勢は本当に素晴らしい」「尊敬しかないです」などの声が寄せられている。
【写真】「資格試験に合格」モト冬樹が公開した65歳モデル妻の近影
「保護犬を譲渡する際に保護犬用の保険を里親さんに紹介するためにはこの資格がいるかららしい」とモトが資格取得の目的を説明。
「ここ一週間ほど一生懸命勉強していたけど パソコンを使ったことのない妻がパソコンでの試験で合格したってすごいね」と妻の努力を称え、「司法書士と宅建の国家資格を取得できたくらいの妻だから」と妻の経歴を“自慢げ”に明かした。
投稿では妻の写真をアップ。「簡単とはいえ妻の年齢でまだ記憶力が衰えていないってすごいね」と感心している様子だった。
この報告には、「奥さま、おめでとうごさいます 素晴らしいです」「凄い!!」「がんばり屋さんで、一生懸命ですね」「賢い！」「目標を持ってトライする姿勢は本当に素晴らしい」「尊敬しかないです」などの声が寄せられている。