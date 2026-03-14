オーイシマサヨシ、オーイシSSA Day2 Blu-ray＆DVDダイジェスト映像が公開！
オーイシマサヨシのライブダイジェスト映像がOfficial YouTube Channelにて公開された。今回公開されたのは昨年9月に2Days開催されたさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ『オーイシSSA』Day2。ゲストにグリッドマンやREAL AKIBA BOYZ、Tom-H@ck、Sound Scheduleを迎えて演奏されたライブ映像は必見。そして、オーイシSSAのライブ映像がノーカット完全収録されたBlu-ray＆DVDが3月25日にDay1、Day2それぞれ発売される。特典には舞台裏が映像収録されたBehind The ScenesやスマホやTVなどで、ディスク収録映像を簡単にストリーミング再生で視聴できる「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードなどが封入される。
オーイシは初の横浜アリーナでのワンマンライブ『オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜』を2027年2月27日(土)、2月28日(日)に2Days開催が決定している。現在、ファンクラブチケット2次先行の申込受付中、申込受付期間は2026年4月6日(月) 23:59迄となっている。
●リリース情報
オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1
【Blu-ray】
品番：PCXP.51262
価格：￥8,800（税込）
【DVD】
品番：PCBP.55619
価格：￥8,800（税込）
＜収録曲＞
エンターテイナー
インパーフェクト
オトモダチフィルム
ギフト
死んだ！
Hands
ウルトラSing!!
英雄の歌
かごめかごめ
枕男子 〜ファイヤー！ by 大石昌良〜
あとの祭り
ギャンブリングホール
エレクトリックパレード
主人公になろう！ feat.鈴木愛理
サインはB feat.鈴木愛理
ドラゴンエネルギー
ロールプレイング
君じゃなきゃダメみたい
なまらめんこいギャル
ようこそジャパリパークへ
uni-verse
ゲスト：
ウルトラマンロッソ
ウルトラマンブル
ウルトラマンルーブ
ウルトラウーマングリージョ
ゼットン
ウーリャ
加藤純一
鈴木愛理
大石昌良
オープニングナレーション : 中村悠一
特典
・特典映像
オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1 [Behind The Scenes]
・フルカラーブックレット
・特殊スリーブ仕様
・複製直筆コメント入りポストカード
・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入
※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。
オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day
【Blu-ray】
品番：PCXP.51263
価格：￥8,800（税込）
【DVD】
品番：PCBP.55620
価格：￥8,800（税込）
＜収録曲＞
世界が君を必要とする時が来たんだ
MANKAI☆開花宣言
キンカンのうた2020
沼
ギフト
好きになっちゃダメな人
枕男子 〜ピーターパン・シンドローム by Sound Schedule〜
楽園都市
碧い砲撃
かごめかごめ
黄金航路
ロールプレイング
エレクトリックパレード
なまらめんこいギャル
守りたい、その笑顔
インパーフェクト
UNION
uni-verse
Clattanoia
君じゃなきゃダメみたい
ようこそジャパリパークへ
ゲスト：
グリッドマン
ダイナゼノン
グリッドナイト
ガギュラ
マッドオリジン
アレクシス・ケリヴ
REAL AKIBA BOYZ
Tom-H@ck
グランナーR
グランナーK
Sound Schedule
オープニングナレーション : 杉田智和
特典
・特典映像
オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2 [Behind The Scenes]
・フルカラーブックレット
・特殊スリーブ仕様
・複製直筆コメント入りポストカード
・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入
※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。
オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜
【CLUB014・イベント限定盤】
品番：BRXP.00067
価格：￥22,000（税込）
※2Blu-ray＋4CD(LIVE CD付き)
※Day1，Day2収録
Blu-ray／DVDご予約はこちら
Day1
https://lnk.to/oishi_SSA_Day1
Day2
https://lnk.to/oishi_SSA_Day2
●ライブ情報
「オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜」
＜Day1＞
2027年2月27日（土） 開場17:00／開演18:00
＜Day2＞
2027年2月28日（日） 開場16:00／開演17:00
会場：横浜アリーナ
出演：オーイシマサヨシ
チケット
通常チケット：各日 10,900円（税込）
車椅子 指定席チケット：各日 10,900円（税込）
CLUB014チケット2次先行販売スケジュール
申込受付期間：2026年2月27日(金) 19:00 〜 2026年4月6日(月) 23:59
抽選結果発表：2026年4月10日(金) 19:00以降
支払手続期間：2026年4月10日(金) 19:00 〜 2026年4月13日(月) 23:59
詳細はこちら
https://club014.jp/news/?id=487
関連リンク
オーイシマサヨシ（大石昌良）オフィシャルサイト
https://www.014014.jp/
外部サイト
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