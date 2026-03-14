オーイシマサヨシ、オーイシSSA Day2 Blu-ray＆DVDダイジェスト映像が公開！

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オーイシマサヨシのライブダイジェスト映像がOfficial YouTube Channelにて公開された。今回公開されたのは昨年9月に2Days開催されたさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ『オーイシSSA』Day2。ゲストにグリッドマンやREAL AKIBA BOYZ、Tom-H@ck、Sound Scheduleを迎えて演奏されたライブ映像は必見。そして、オーイシSSAのライブ映像がノーカット完全収録されたBlu-ray＆DVDが3月25日にDay1、Day2それぞれ発売される。特典には舞台裏が映像収録されたBehind The ScenesやスマホやTVなどで、ディスク収録映像を簡単にストリーミング再生で視聴できる「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードなどが封入される。

オーイシは初の横浜アリーナでのワンマンライブ『オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜』を2027年2月27日(土)、2月28日(日)に2Days開催が決定している。現在、ファンクラブチケット2次先行の申込受付中、申込受付期間は2026年4月6日(月) 23:59迄となっている。

●リリース情報

オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1

【Blu-ray】

品番：PCXP.51262

価格：￥8,800（税込）

【DVD】

品番：PCBP.55619

価格：￥8,800（税込）

＜収録曲＞

エンターテイナー

インパーフェクト

オトモダチフィルム

ギフト

死んだ！

Hands

ウルトラSing!!

英雄の歌

かごめかごめ

枕男子 〜ファイヤー！ by 大石昌良〜

あとの祭り

ギャンブリングホール

エレクトリックパレード

主人公になろう！ feat.鈴木愛理

サインはB feat.鈴木愛理

ドラゴンエネルギー

ロールプレイング

君じゃなきゃダメみたい

なまらめんこいギャル

ようこそジャパリパークへ

uni-verse

ゲスト：

ウルトラマンロッソ

ウルトラマンブル

ウルトラマンルーブ

ウルトラウーマングリージョ

ゼットン

ウーリャ

加藤純一

鈴木愛理

大石昌良

オープニングナレーション : 中村悠一

特典

・特典映像

オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1 [Behind The Scenes]

・フルカラーブックレット

・特殊スリーブ仕様

・複製直筆コメント入りポストカード

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入

※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day

【Blu-ray】

品番：PCXP.51263

価格：￥8,800（税込）

【DVD】

品番：PCBP.55620

価格：￥8,800（税込）

＜収録曲＞

世界が君を必要とする時が来たんだ

MANKAI☆開花宣言

キンカンのうた2020

沼

ギフト

好きになっちゃダメな人

枕男子 〜ピーターパン・シンドローム by Sound Schedule〜

楽園都市

碧い砲撃

かごめかごめ

黄金航路

ロールプレイング

エレクトリックパレード

なまらめんこいギャル

守りたい、その笑顔

インパーフェクト

UNION

uni-verse

Clattanoia

君じゃなきゃダメみたい

ようこそジャパリパークへ

ゲスト：

グリッドマン

ダイナゼノン

グリッドナイト

ガギュラ

マッドオリジン

アレクシス・ケリヴ

REAL AKIBA BOYZ

Tom-H@ck

グランナーR

グランナーK

Sound Schedule

オープニングナレーション : 杉田智和

特典

・特典映像

オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2 [Behind The Scenes]

・フルカラーブックレット

・特殊スリーブ仕様

・複製直筆コメント入りポストカード

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入

※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜

【CLUB014・イベント限定盤】

品番：BRXP.00067

価格：￥22,000（税込）

※2Blu-ray＋4CD(LIVE CD付き)

※Day1，Day2収録

Blu-ray／DVDご予約はこちら

Day1

https://lnk.to/oishi_SSA_Day1

Day2

https://lnk.to/oishi_SSA_Day2

●ライブ情報

「オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜」

＜Day1＞

2027年2月27日（土） 開場17:00／開演18:00

＜Day2＞

2027年2月28日（日） 開場16:00／開演17:00

会場：横浜アリーナ

出演：オーイシマサヨシ

チケット

通常チケット：各日 10,900円（税込）

車椅子 指定席チケット：各日 10,900円（税込）

CLUB014チケット2次先行販売スケジュール

申込受付期間：2026年2月27日(金) 19:00 〜 2026年4月6日(月) 23:59

抽選結果発表：2026年4月10日(金) 19:00以降

支払手続期間：2026年4月10日(金) 19:00 〜 2026年4月13日(月) 23:59

詳細はこちら

https://club014.jp/news/?id=487

関連リンク

オーイシマサヨシ（大石昌良）オフィシャルサイト

https://www.014014.jp/