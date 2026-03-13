4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シーズン2のOP主題歌に、SIX LOUNGE「さよならじゃない方がいい」が決定！
大分県在住の3ピースロックンロールバンド・SIX LOUNGE。
2023年にリリースしたアルバム「FANFARE」に収録されている楽曲「リカ」がTikTokで2.3億再生を突破、Billboard TikTok Weeklyチャートで1位を獲得するなど話題になった彼らだが、2026年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シーズン2のOP主題歌を担当することが解禁された。
今回主題歌に起用された楽曲タイトルは「さよならじゃない方がいい」。アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲になっている。主題歌情報と併せて楽曲を使用したアニメの本PVも解禁。アニメの初回放送は4月1日からスタートされるので是非チェックしてほしい。
＜作詞ナガマツシンタロウ（Dr.＆Cho.）本人コメント＞
はじめまして。今回オープニング主題歌を担当させてもらいます。SIX LOUNGEです。主題歌のお話をいただき、とても嬉しかったです！疾走感のあるサウンドに、未知なる冒険のドキドキ、大切な人への想いを忘れないように、また明日へ走り出す気持ちを大切に、楽曲を制作しました。よろしくお願いします！
●作品情報
TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』
◆Season1 キャストオーディオコメンタリー版
2026年1月7日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送中／全12回
フジテレビ 1月7日より毎週水曜24:45〜
関西テレビ 1月8日より毎週木曜26:15〜
東海テレビ 1月10日より毎週土曜25:45〜
北海道文化放送 1月7日より毎週木曜24:55〜
AT-X 1月7日より毎週水曜23:30〜
（リピート放送：毎週金曜 11:30〜／通常音声版：毎週火曜17:30〜）
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。
※地上波は、主音声にて通常音声版、副音声にてオーディオコメンタリー版の放送となります。
dアニメストア・U-NEXTにて全話一挙配信中（通常版＆キャストオーディオコメンタリー版）
◆Season2
2026年4月1日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送開始
フジテレビ 4月1日より毎週水曜24:45〜
関西テレビ 4月2日より毎週木曜26:15〜
東海テレビ 4月4日より毎週土曜25:45〜
北海道文化放送 4月2日より毎週木曜24:55〜
福島テレビ 4月1日より毎週水曜24:45〜
AT-X 4月1日より毎週水曜23:30〜 （リピート放送：毎週金曜 11:30〜／毎週火曜 17:30〜）
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。
4月2日より毎週木曜12:00から各種配信サービスにて順次配信
※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます。
※各配信サービスは、公式サイト（https://saikyo2dome-tbate.com/onair）よりご確認ください。
●リリース情報
2026/3/18発売
SIX LOUNGE
「マイフェイバリットソング」
【初回生産限定盤（CD+BD）】
品番：ESCL-6216〜6217
価格：￥7,700（税込）
【初回仕様限定盤（CD）】
品番：ESCL-6218
価格：￥3,500（税込）
＜収録内容＞
1.言葉にせずとも
2.おどるらいおん
3.モモコ
4.愛don’t OK
5.ナイトタイマー
6.かまわないよ
7.ダーリン・ダーリン
8.大人になってしまうなよ
9.アジアの王様
10.エバーグリーン
全10曲収録
予約はこちら
https://erj.lnk.to/yLmqQA
関連リンク
SIX LOUNGEオフィシャルサイト
https://six-lounge.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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カンバッジ,
声優