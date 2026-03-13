22/7、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』キャラと同衣装で描きおろした「二つの道」CDジャケットイラスト公開！

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秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト 22/7（ナナブンノニジュウニ） が、2026年4月11日発売の16thシングル 「二つの道」 のCDジャケットイラストが公開された。

昨年12月に新加入した3期生8名が本格的にグループへ合流し、これまでグループを支えてきた7名とともに、グループ史上最多となる15名体制で新たなスタートを切る今作。本楽曲は、TVアニメ 『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 のEDテーマにも決定している。

完全生産限定盤A・Bおよび通常盤のジャケットイラストは、22/7のキャラクターデザインを務める 堀口悠紀子氏による描き下ろし。光が差し込むクラシカルな空間の中、床面の幾何学模様を背景に、22/7のキャラクターたちが天を見上げる印象的な構図が描かれている。また、キャラクターが身にまとう衣装は、リアルメンバーがアーティスト写真で着用している新衣装と共通デザインとなっている。

一方、期間生産限定盤（アニメ盤）のジャケットには、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』に登場するキャラクター・ジャスミン が登場。こちらも22/7のメンバーと同衣装を身にまとい、広がる大地の先で、“二つに分かれていく道”を前に立つ姿が描かれた、アニメスタッフによる新規描き下ろしイラストとなっている。

併せて店頭別購入者特典の絵柄も解禁となった。

●リリース情報

22/7 16th single|

TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 EDテーマ

「二つの道」

2026年4月22日発売

予約はコチラ

https://227.lnk.to/Futatsu_no_michi_

【完全生産限定盤A】



品番：SRCL-13650〜13652

価格：￥10,000（税込）

CD＋2Blu-ray＋トレカ（完全盤Aアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入）＋三方背BOX

・三方背BOX

【完全生産限定盤B】



品番：SRCL-13653〜13655

価格：￥10,000（税込）

2CD＋Blu-ray＋トレカ（完全盤Bアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入）＋三方背BOX

【期間生産限定盤】



品番：SRCL-13657〜13658

価格：￥1,850（税込）

CD＋Blu-ray

【通常盤】



品番：SRCL-13656

価格：￥1,350（税込）

CD only

店頭別購入者特典



Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別ジャケット写真絵柄）

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真A／1種）

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真B／1種）

セブンネットショッピング：オリジナルL判ブロマイド（集合写真C／1種）

WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く）および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルL判ブロマイド（集合写真D／1種）

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真E／1種）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）：L判ブロマイド（集合写真F／1種）

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（集合写真A／1種）

アニプレックス オンライン：オリジナルポストカード（集合写真B／1種）

コーチャンフォー：オリジナルポストカード（集合写真C／1種）

22/7応援店：オリジナルポストカード（集合写真D／1種）

注意事項

※各特典絵柄・22/7応援店は追って発表いたします。

※特典内容は、すべて予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※全て数量限定・予約優先での先着順配布となります。各店舗で無くなり次第終了となります

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

●ライブ情報

22/7 ANNIVERSARY LIVE 「15」

会場：東京国際フォーラム ホールC

2026年4月4日(土)

-Day- 開場13:30／開演14:30

-Night- 開場18:00／開演19:00 ※SOLD OUT

料金

指定席：9,900円（税込）

女性エリア：9,900円（税込）

車椅子席：9,900円（税込） ※SOLD OUT

※3歳以上チケット必須

※3歳未満のお子様は大人1名につき1名まで膝上に限り無料。お席が必要な場合はチケット必須

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※公演が中止・延期となった場合、払戻しはチケット代金のみとなります。

※車椅子チケットに関しては、指定席でのご鑑賞が困難な方が対象のチケットとなります。

※女性エリアは同行者を含め、女性のみお申し込みいただけます。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

※当日会場にて身分証確認をさせていただく可能性がございます。

※会場構造上、お席によってはステージ/出演者が⾒え⾟い場合がございます。

※公演当⽇は、主催者が定めた観覧ルールに沿ってお楽しみ下さい。

※チケット購入後の変更・キャンセルはお受けいたしません。

※公演中止・延期の場合を除き、個人的な体調不良および感染症によるお客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

受付に関する注意事項 ※必ずお読みください

・チケットについては、1申込につき、チケット4枚までのお申込みとなります。

・チケットには、お申込み者のお名前が表示されます。お申込みの際は、来場者のお名前にて必ずお申込みください。お申込み後の氏名変更はお受けいたしません。

チケットに表示される氏名は、お申込み時にご入力いただいた登録情報です。

ご家族間、ご友人間であっても譲渡は固くお断りいたします。

いかなる理由があろうとも、ご変更は受付いたしませんので、お申込みの際はお間違い・ご入力漏れの無いようご注意ください。

お申込み者ご本人様以外のご入場は、理由の如何を問わず入場をお断りさせていただきます。

・オークションサイト・金券ショップ・個人間での売買で購入されたチケットは、その有効性を一切保障いたしません。チケットの譲渡・転売は固くお断りします。

・チケット代金とは別に各種手数料がかかります。

公演に関するお問合せ先

SMLライブクリエイティブ

https://sonymusic-lcg.com/contact/

＜22/7(ナナブンノニジュウニ)とは＞



秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト22/7(ナナブンノニジュウニ)。

日本を代表する有名クリエイターがてがけたキャラクターを演じる声優アイドルを募るオーディションで結成された。

関連リンク

22/7(ナナブンノニジュウニ)オフィシャルサイト

http://www.nanabunnonijyuuni.com/