CrosSing 14th SEASONより、Tenが出演！TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』OPテーマ「ピースサイン」をカバー！

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豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。

第85弾は、配信リリース「AI SEE CHAT」がTikTok累計6億再生超とバイラルヒット。TVアニメ『俺は星間国家の悪徳領主！』にて、初のアニメ作品オープニング主題歌となる「宇宙的MYSTERY」を配信リリース。メンバー全員がAIのようなルックスを持つ”AIドル”として活動する3人組女性アイドルグループ”最終未来少女”から、Tenが登場。TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』よりオープニングテーマ「ピースサイン」を歌唱する。

Ten「ピースサイン」のカバー音源＆Recording Movieは好評配信中。

本曲は各種サイトでも配信中。moraにてハイレゾまとめ買いいただくと、限定ミニトークをプレゼント。LINE MUSICでは、300回以上の再生でサイン入りのスペシャル画像、700回以上の再生でサイン入りスペシャル画像＆スペシャルムービーを必ずゲットできる再生回数キャンペーンがスタート。

またレコチョクでは楽曲をダウンロード購入した方を対象に、抽選でチェキが当たるキャンペーンを実施中。

詳しくはCrosSing公式Xをチェック。

●配信情報

Ten

「ピースサイン from CrosSing」



配信リンクはこちら

https://crossing.lnk.to/PeaceSign

●リリース情報

『CrosSing Collection vol.6』

2026年4月8日発売

品番：PCCG-02498

定価：￥3,850（税込）

予約はこちら

https://lnk.to/PCCG-02498

＜収録曲＞

01.郄橋ミナミ「青空のラプソディ」（TVアニメ「小林さんちのメイドラゴン」OP主題歌）

02.明坂聡美「Drawing days」（テレビアニメ「家庭教師ヒットマン REBORN!」OPテーマ）

03.藤田咲「白い雪のプリンセスは」

04 新田恵海「Snow halation」（「ラブライブ！」μ’s 2nd シングル）

05.土岐隼一「死んだ！」（テレビアニメ「勇者が死んだ！」OPテーマ）

06.北澤ゆうほ(Q.I.S.)「青春コンプレックス」（TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」OPテーマ）

07.米倉千尋「祝福」（「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season1OPテーマ）

08.二ノ宮ゆい「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」（テレビアニメ「うる星やつら」EDテーマ）

09.十味「Crow Song」（テレビアニメ「Angel Beats!」挿入歌）

10.前野智昭「changes」（テレビアニメ「図書館戦争」EDテーマ）

11.日郄のり子「じゃじゃ馬にさせないで」（テレビアニメ「らんま 1/2」OPテーマ）

BONUS TRACK 三森すずこ「START:DASH!!」（TVアニメ「ラブライブ！」第3話挿入歌）

※BONUS TRACK は CD 限定収録となります。配信の予定はございません。

関連リンク

「CrosSing」公式サイト

https://cros-sing.jp/