【ホワイトデーに観たい】お返しは極上の胸キュンで アマプラ配信中の甘々ラブストーリー5選
【モデルプレス＝2026/03/14】3月14日のホワイトデーには自分自身にも最高のご褒美を。Prime Videoには、日常の疲れを吹き飛ばし、心を甘い幸福感で満たしてくれるラブストーリーが揃っている。今回はこの時期にこそ観たい、予測不能なトキメキが押し寄せる「至極の恋愛作品」5選を紹介する。
【写真】作間龍斗、山下美月と見つめ合い接近
人気コミックを実写化した本作は、失恋したばかりの大学生・木之下茜（山下美月）と、超絶クールな高校生プロゲーマー・山田秋斗（作間龍斗／ACEes）の恋を描く。作間が魅せる、無機質な美しさと時折見せる年下らしい振り幅に翻弄されること間違いなし。ネットとリアルが交錯する現代的な恋模様は、ホワイトデーにふさわしい「甘く溶けるようなギャップ」を堪能できる。
勘違いから始まった交換日記を軸に、学校イチのモテ男子・瀬戸山潤（高橋文哉）と不器用な女子・黒田希美（桜田ひより）の恋が加速する。高橋の圧倒的なビジュアルと、ヒロインを翻弄するドSな言動の化学反応はまさに胸キュン。嘘から真実の恋へと変わっていく過程がエモーショナルで、バレンタインの答え合わせのような高揚感を味わえる一作だ。
なぜか毎日ケガをして帰ってくる不運な男子・矢野くん（八木勇征／FANTASTICS）と、超心配性な女子・吉田さん（池端杏慈）の純愛物語。ピュアすぎる2人の関係性は、ホワイトデーという特別な日に、初心に帰るような「純度100％の多幸感」を届けてくれる。
仕事は完璧だが私生活は熱狂的なアイドルオタクのヒロイン・ドクミ（パク・ミニョン）と、クールな美術館長・ライアン（キム・ジェウク）の大人の恋を描く。K-POPオタクの日常をリアルに描いた本作は、まさに「推し活」に励む読者が共感。大人の色気溢れるキム・ジェウクの甘いアプローチは、極上のご褒美タイムになるはずだ。
重量挙げの有望株・ボクジュ（イ・ソンギョン）と、水泳部のエース・ジュニョン（ナム・ジュヒョク）の瑞々しい青春ラブコメディ。2人のモデル出身俳優が魅せる多面性豊かな演技と、等身大の恋の悩みはリアリティ満載。観終わった後に心が温かくなるハッピーな展開は、ホワイトデーの締めくくりに満足感を与えてくれる。
バレンタインに想いを届けた人も、自分へのご褒美を探している人も、今回紹介した5作品を観れば、きっと心の中に柔らかな春の風が吹くはず極上のラブストーリーで最高に甘い一日を。（modelpress編集部）
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【写真】作間龍斗、山下美月と見つめ合い接近
◆「山田くんとLv999の恋をする」（2025）
人気コミックを実写化した本作は、失恋したばかりの大学生・木之下茜（山下美月）と、超絶クールな高校生プロゲーマー・山田秋斗（作間龍斗／ACEes）の恋を描く。作間が魅せる、無機質な美しさと時折見せる年下らしい振り幅に翻弄されること間違いなし。ネットとリアルが交錯する現代的な恋模様は、ホワイトデーにふさわしい「甘く溶けるようなギャップ」を堪能できる。
◆「交換ウソ日記」（2023）
勘違いから始まった交換日記を軸に、学校イチのモテ男子・瀬戸山潤（高橋文哉）と不器用な女子・黒田希美（桜田ひより）の恋が加速する。高橋の圧倒的なビジュアルと、ヒロインを翻弄するドSな言動の化学反応はまさに胸キュン。嘘から真実の恋へと変わっていく過程がエモーショナルで、バレンタインの答え合わせのような高揚感を味わえる一作だ。
◆「矢野くんの普通の日々」（2024）
なぜか毎日ケガをして帰ってくる不運な男子・矢野くん（八木勇征／FANTASTICS）と、超心配性な女子・吉田さん（池端杏慈）の純愛物語。ピュアすぎる2人の関係性は、ホワイトデーという特別な日に、初心に帰るような「純度100％の多幸感」を届けてくれる。
◆「彼女の私生活」（2019）
仕事は完璧だが私生活は熱狂的なアイドルオタクのヒロイン・ドクミ（パク・ミニョン）と、クールな美術館長・ライアン（キム・ジェウク）の大人の恋を描く。K-POPオタクの日常をリアルに描いた本作は、まさに「推し活」に励む読者が共感。大人の色気溢れるキム・ジェウクの甘いアプローチは、極上のご褒美タイムになるはずだ。
◆「恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜」（2016）
重量挙げの有望株・ボクジュ（イ・ソンギョン）と、水泳部のエース・ジュニョン（ナム・ジュヒョク）の瑞々しい青春ラブコメディ。2人のモデル出身俳優が魅せる多面性豊かな演技と、等身大の恋の悩みはリアリティ満載。観終わった後に心が温かくなるハッピーな展開は、ホワイトデーの締めくくりに満足感を与えてくれる。
◆ホワイトデーに極上の胸キュンを
バレンタインに想いを届けた人も、自分へのご褒美を探している人も、今回紹介した5作品を観れば、きっと心の中に柔らかな春の風が吹くはず極上のラブストーリーで最高に甘い一日を。（modelpress編集部）
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