来週の主な予定 日米欧など主要中銀会合が集中、豪中銀は利上げの可能性 来週の主な予定 日米欧など主要中銀会合が集中、豪中銀は利上げの可能性

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来週の主な予定 日米欧など主要中銀会合が集中、豪中銀は利上げの可能性



・日銀会合 原油高・円安によるインフレ加速懸念、植田総裁は中東情勢を注視

・豪中銀政策金利 利上げ見通し、原油高騰によるインフレ高進に不快感あらわ

・FOMC・SEP 米イラン戦争受け利下げ回数やインフレ予想が修正される可能性

・ECB理事会 原油高騰受け年内利上げ観測高まる、ラガルド総裁は慎重姿勢維持か

・英中銀政策金利 米イラン戦争受け金利据え置きの可能性、利下げ時期後ずれか

・スイス・スウェーデンも年内利上げ観測、カナダは利上げ必要になる可能性示唆



ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日）



14日（土）

日韓財務相会談（東京）



15日（日）

ベッセント米財務長官と中国何副首相、会談（パリ、16日まで）

フランス地方選挙第1回投票

ドイツ地方選挙（ヘッセン州）

北朝鮮最高人民会議代表選挙



16日（月）

中国住宅販売価格・不動産投資（2月）

中国小売売上高・鉱工業生産（2月）

カナダ消費者物価指数（2月）

米NY連銀製造業景気指数（3月）

EU外相理事会

エヌビディア開発者会議「GTC 2026」（カリフォルニア州、19日まで）



17日（火）

日本20年利付国債入札（8000億円程度）

豪中銀政策金利、ブロック豪中銀総裁記者会見

ドイツZEW景況感指数（3月）

米20年債入札（130億ドル）

米景気先行指数（2月）



18日（水）

春闘集中回答日

訪日外客数（2月）

日本貿易収支（2月）

カナダ中銀政策金利

米週間石油在庫統計

米対米証券投資（1月）

米生産者物価指数（2月）

米製造業新規受注（1月）

米FOMC、四半期経済予測（SEP）、パウエルFRB議長記者会見



19日（木）

日銀金融政策決定会合、植田日銀総裁記者会見

NZ実質GDP（第4四半期）

豪雇用統計（2月）

英雇用統計（1月）

豪中銀半期金融政策報告

英中銀政策金利

スウェーデン中銀政策金利

ECB政策金利、ラガルドECB総裁記者会見

スイス中銀政策金利、シュレーゲル中銀総裁記者会見

米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）

米新規失業保険申請件数（14日終了週）

米フィラデルフィア連銀景況指数（3月）

日米首脳会談（ワシントン）

EU首脳会議（20日まで）

イード・アル＝フィトル（ラマダン明け祭）中東金融市場休場



20日（金）

春分の日

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

ナーゲル独連総裁、ドイツ経済について講演

米「クアドラプル・ウィッチング」（株価指数先物や個別株オプションなど4種のデリバティブ清算日）



※予定は変更することがあります

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