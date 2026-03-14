為替相場まとめ３月９日から３月１３日の週
９日からの週は、中東情勢の悪化と原油価格の乱高下が市場全体を支配した。ドル円は157～159円台で激しく振れ、イラン新最高指導者モジタバ師の強硬姿勢やホルムズ海峡での攻撃・機雷報道が相次いだことで、有事のドル買いが何度も再燃した。原油は一時119ドル台まで急騰した後、76ドル台まで急反落するなど急騰・急落を繰り返し、そのたびに為替も方向を変えた。政策面では、ECBの年内利上げが1回織り込まれ、2回の確率も上昇する一方、米CPIは予想範囲内ながら原油高を背景に米金利が上昇し、欧州通貨は対ドルで上値が重く、対円ではドル円高に支えられて底堅さを維持した。ドル円は原油高によるインフレ懸念と米金利上昇、有事のドル買いが重なって上昇基調を強めたが、159円台では介入警戒が意識され上値は抑制された。それでも市場では「今回の円安はドル高主導であり、介入ラインは162円付近へ切り上がった」との見方が浮上し、円買い圧力は限定的だった。金曜日終盤に州の高値を更新するなど、ドル買いが優勢となっている。ユーロとポンドは対ドルで軟調、対円では底堅いという二面性を示した。総じてこの週は、地政学リスクが原油を動かし、原油が金利を動かし、金利が為替を動かすというパターンが市場を貫く「イベント・ドリブンの週」となった。ニュースヘッドラインが相場を即時に反転させる極めて神経質な地合いが続いた。
（９日）
東京市場は、中東情勢をめぐり上下動。イラン紛争を巡り有事ムードが強まる中、週末に亡くなったハメネイ師の後継として対米強硬派のモジタバ師が最高指導者に選出されたとの報道で、中東情勢の長期化懸念が意識された。ドル円は先週末の158円台から週明け158円前後でスタート後、158円台後半まで上昇し158.90円を付けたが、その後G7による石油備蓄放出協議報道からNY原油が急反落し、ドル安に振れて158.30円台へ反落。ユーロドルは1.16ドル台から1.15ドル前半へ下落後、原油高一服で1.1572ドルまで持ち直し、ポンドドルも1.33ドル台前半まで下落した後に1.3340ドル近辺へ戻した。クロス円はドル円の上昇に連れ高となり、ユーロ円は183円前後、ポンド円も211円台前半へ切り返した。
ロンドン市場は、原油相場の乱高下を背景にドルも振幅。有事のドル買いでNY原油は一時119.48ドルまで急騰しドル円も158.90付近まで上昇したが、G7の石油備蓄放出協議報道で原油は一時100ドル割れまで急反落、ドル高も一服した。ドル円は158.20付近まで押し戻された後、158円台半ばで下げが落ち着く展開。ユーロドルは東京午前の1.1507近辺から買い戻しが進み1.1570台へ上昇し、ポンドドルも1.3280台から1.3360台へ反発。クロス円は東京早朝の下げをほぼ埋め、ユーロ円は182円台前半から183円台、ポンド円は210円台から211円台へ回復。欧州株と米株先物は大幅安で、中東情勢への警戒感は根強く、市場全体はリスク回避とポジション調整が交錯する神経質な地合いが続いた。
NY市場は、ドル急反落でリスク後退。取引後半に、トランプ大統領が「イラン戦争はほぼ完全に終結している」と発言したとの報道をきっかけに、ドルの戻り売りが急速に強まりドル円は157円台へ下落した。原油は同発言を受け、119ドル台半ばから一気に83ドル台まで急落し、原油高に乗った有事のドル買いは大きく巻き戻された。ユーロドルはアジア時間の1.15ドル前半から1.16ドル台を回復し、ユーロ円も183円台半ばまで上昇するなど、ドル安とユーロ買い戻しが優勢に。ポンドドルは1.34ドル台半ばまで上昇し、ポンド円も一時212円台に乗せたが、クロス円は伸び悩みも見られた。短期金融市場ではECBの年内利上げが1回は完全織り込み、2回の確率も上昇するなど、欧州の金利期待が高まる一方、英中銀は年内据え置き観測が中心であった。
（９日）
東京市場は、中東情勢をめぐり上下動。イラン紛争を巡り有事ムードが強まる中、週末に亡くなったハメネイ師の後継として対米強硬派のモジタバ師が最高指導者に選出されたとの報道で、中東情勢の長期化懸念が意識された。ドル円は先週末の158円台から週明け158円前後でスタート後、158円台後半まで上昇し158.90円を付けたが、その後G7による石油備蓄放出協議報道からNY原油が急反落し、ドル安に振れて158.30円台へ反落。ユーロドルは1.16ドル台から1.15ドル前半へ下落後、原油高一服で1.1572ドルまで持ち直し、ポンドドルも1.33ドル台前半まで下落した後に1.3340ドル近辺へ戻した。クロス円はドル円の上昇に連れ高となり、ユーロ円は183円前後、ポンド円も211円台前半へ切り返した。
ロンドン市場は、原油相場の乱高下を背景にドルも振幅。有事のドル買いでNY原油は一時119.48ドルまで急騰しドル円も158.90付近まで上昇したが、G7の石油備蓄放出協議報道で原油は一時100ドル割れまで急反落、ドル高も一服した。ドル円は158.20付近まで押し戻された後、158円台半ばで下げが落ち着く展開。ユーロドルは東京午前の1.1507近辺から買い戻しが進み1.1570台へ上昇し、ポンドドルも1.3280台から1.3360台へ反発。クロス円は東京早朝の下げをほぼ埋め、ユーロ円は182円台前半から183円台、ポンド円は210円台から211円台へ回復。欧州株と米株先物は大幅安で、中東情勢への警戒感は根強く、市場全体はリスク回避とポジション調整が交錯する神経質な地合いが続いた。
NY市場は、ドル急反落でリスク後退。取引後半に、トランプ大統領が「イラン戦争はほぼ完全に終結している」と発言したとの報道をきっかけに、ドルの戻り売りが急速に強まりドル円は157円台へ下落した。原油は同発言を受け、119ドル台半ばから一気に83ドル台まで急落し、原油高に乗った有事のドル買いは大きく巻き戻された。ユーロドルはアジア時間の1.15ドル前半から1.16ドル台を回復し、ユーロ円も183円台半ばまで上昇するなど、ドル安とユーロ買い戻しが優勢に。ポンドドルは1.34ドル台半ばまで上昇し、ポンド円も一時212円台に乗せたが、クロス円は伸び悩みも見られた。短期金融市場ではECBの年内利上げが1回は完全織り込み、2回の確率も上昇するなど、欧州の金利期待が高まる一方、英中銀は年内据え置き観測が中心であった。