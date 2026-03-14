高見沢俊彦の「声」とオーケストラが共鳴 新日本フィルと届けた極上の「お疲れ様」コンサート
新日本フィルハーモニー交響楽団による特別公演「CCC presents 堀井美香が贈る“お疲れ様コンサート” 〜あの人のリーディングとともに〜」が、このほどすみだトリフォニーホールにて開催された。フリーアナウンサー・堀井美香がプロデュースし、リーディングスペシャルゲストとしてTHE ALFEEの高見沢俊彦が登場。音楽と朗読が織りなし、日常の喧騒を忘れさせる特別な一夜となった。
【写真】高見沢俊彦の「声」とオーケストラが共鳴したコンサート
今回の公演でファンを驚かせたのは、高見沢が「歌」や「ギター」を封印し、「リーディング（朗読）」という形で出演したこと。ステージ中央に現れた高見沢は、ロック界のレジェンドらしいオーラをまといつつも、語り始めるとその「声」の深みで観客を一気に物語の世界へと引き込んでいく。
新日本フィルハーモニー交響楽団は、ボレロ、フィガロの結婚と馴染みのある楽曲を次々に演奏。またカヴァレリアルスティカーナ 間奏曲にのせて高見沢さんの著書「秘める恋、守る愛」（文藝春秋）の一節をご本人が読まれると、ホール全体は静謐な空気に包まれた。
モデル・エッセイストの伊藤亜和の出演によるオープニング映像では、聴衆がトリフォニーホールへと向かうまでの「高揚感」が、映像作家の河内龍氏により見事に視覚化されていた。会場には高見沢さんからのサインメッセージも飾られ、訪れたファンにとっては目でも耳でも楽しめる至福の時間となったようだ。
終演後、SNSでは「タカミーの朗読が素晴らしすぎて涙が出た」「初めての生オーケストラ体験だったがまた行きたい」といった感動の声が寄せられ、単なるクラシックコンサートではなく、頑張るすべての人へ「お疲れ様」という労いの気持ちを届けるというコンセプト通り、最後は鳴り止まない拍手の中で幕を閉じた。
チケットは発売早々に完売という注目度の高さだったが、今回訪れた人だけでなく会場に行けなかったファンからは次の公演を望む声も。「お疲れ様」というシンプルな言葉が、一流の音楽と言葉のプロたちの手によって、明日への活力に変わる瞬間を多くの人が共有した一夜となった。
今回の公演でファンを驚かせたのは、高見沢が「歌」や「ギター」を封印し、「リーディング（朗読）」という形で出演したこと。ステージ中央に現れた高見沢は、ロック界のレジェンドらしいオーラをまといつつも、語り始めるとその「声」の深みで観客を一気に物語の世界へと引き込んでいく。
新日本フィルハーモニー交響楽団は、ボレロ、フィガロの結婚と馴染みのある楽曲を次々に演奏。またカヴァレリアルスティカーナ 間奏曲にのせて高見沢さんの著書「秘める恋、守る愛」（文藝春秋）の一節をご本人が読まれると、ホール全体は静謐な空気に包まれた。
モデル・エッセイストの伊藤亜和の出演によるオープニング映像では、聴衆がトリフォニーホールへと向かうまでの「高揚感」が、映像作家の河内龍氏により見事に視覚化されていた。会場には高見沢さんからのサインメッセージも飾られ、訪れたファンにとっては目でも耳でも楽しめる至福の時間となったようだ。
終演後、SNSでは「タカミーの朗読が素晴らしすぎて涙が出た」「初めての生オーケストラ体験だったがまた行きたい」といった感動の声が寄せられ、単なるクラシックコンサートではなく、頑張るすべての人へ「お疲れ様」という労いの気持ちを届けるというコンセプト通り、最後は鳴り止まない拍手の中で幕を閉じた。
チケットは発売早々に完売という注目度の高さだったが、今回訪れた人だけでなく会場に行けなかったファンからは次の公演を望む声も。「お疲れ様」というシンプルな言葉が、一流の音楽と言葉のプロたちの手によって、明日への活力に変わる瞬間を多くの人が共有した一夜となった。