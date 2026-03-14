イランの最高指導者に就任後、初の声明を出したモジタバ・ハメネイ師。アメリカの国防長官は、モジタバ師が負傷し容姿が損なわれていると明らかにしました。戦闘が長期化する中、イラン側はモジタバ師がアメリカに復しゅうするとしたAI動画を公開しました。

■イランの最高指導者・モジタバ師とは

イランのテヘランで13日。

「イスラエルに死を！アメリカに死を！」

声を上げるイラン国民たち。そのすぐ近くでは…、黒煙が上がっていました。

アメリカとイスラエルによる攻撃が始まって、14日で2週間。

イランメディアが、イランの最高指導者・モジタバ師の映像を公開しました。

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「モジタバ師は父と同じく敵に対する強い意志と不屈の姿勢を持ち、国民に対しては温かく安心できる存在でもあります」

死亡したハメネイ師の二男で、「対米強硬派」とされる、現在56歳のモジタバ師。

17歳の時に「イランの革命防衛隊」に加わったとされていて、1980年代にはイラン・イラク戦争に参加。

■モジタバ師“負傷”アメリカ側が言及

日本時間13日午後9時ごろ、会見を開いたアメリカのヘグセス国防長官は、モジタバ師について…。

アメリカ ヘグセス国防長官

「イランの新最高指導者が負傷し、容姿が損なわれている。なぜ（声明が）文書なのか？ 理由はわかっているはずだ」

最高指導者に就任後、初となるモジタバ師の声明は、アナウンサーによる代読でした。

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アナウンサー モジタバ師の声明を代読（イラン国営放送 12日）

「イランの戦士たちに感謝を示し、民衆の支持と団結こそが効果的に敵を後悔させ防衛を続ける力になると述べた」

さらに…。

アナウンサー モジタバ師の声明を代読

「必要に応じて、ホルムズ海峡の封鎖を手段として活用し続けるべきだと強調した」

世界経済に大きな影響を与えているホルムズ海峡の封鎖を続けるよう呼びかけました。

■ネタニヤフ首相“モジタバ師を標的”示唆

最高指導者に選出されて以降、一度も公の場に姿を見せていないモジタバ師。

イスラエルのネタニヤフ首相は…。

イスラエル ネタニヤフ首相

「（モジタバ師は）イランの革命防衛隊の操り人形だ。テロ組織の指導者たちに生命保険をかけるつもりはない」

こう述べた上で、モジタバ師を攻撃の標的にする可能性を示唆しました。

■イラン側の狙いは？ モジタバ師AI動画も公開

イランがモジタバ師の声明を、このタイミングで出した狙いについて専門家は…。

中東情勢に詳しい 慶応大学 田中浩一郎教授

「イスラエル、アメリカ、それから国際社会に向けたメッセージ。最高指導者が代わったからといって、戦い方が変わるものではない」

岩粼陽フィールドキャスター

「（声明が）肉声ではない。どのような意図で？」

慶応大学 田中浩一郎教授

「最高指導者に選ばれたこのタイミングで声明を出すのに自分の肉声も使わないということに、相当の理由があるとしか考えられない。場合によっては重体の状態にあるかもしれない。あまりにも軍事のことに触れすぎているので、本人が書いたものではなく、軍部が用意したものとさえ疑っている」

さらにイラン側は「ハメネイの帰還」と題したAI動画を公開。新しく指導者に選出されたモジタバ師が、アメリカに復しゅうするというものです。

■退避の日本人、“空爆が日常”に

中東情勢が悪化する中、住み慣れた地から退避せざるをえない人々も。

イランから、日本政府が手配したバスなどで2か国を経由し、13日に帰国した鈴木さん。イランでは、空爆が“日常”になっていたといいます。

イランから退避 鈴木さん

「毎日数時間おきに10発くらいずつ。全然熟睡できなくて、怖くないって言っていながらも、体がささいな音でも聞き逃さないようにすごく耳を澄ましている感じ」

イラン国籍の夫と、二女はいまもイランに残っています。

イランから退避 鈴木さん

「ネット遮断で連絡が取れないのが一番心配。今は早く（状況を）落ち着かせて、元の生活にしてというのが大きい。後に引けないですよね。もっと簡単に解決するかと思っていました。戦争ってそういうことではないな」

（3月13日放送『news zero』より）