直腸がんの原因とは？Medical DOC監修医が直腸がんについて解説します。

監修医師：

中川 龍太郎（医療法人資生会 医員）

奈良県立医科大学卒業。臨床研修を経て、医療法人やわらぎ会、医療法人資生会南川医院に勤務。生活習慣病や肥満治療、予防医学、ヘルスメンテナンスに注力すると同時に、訪問診療にも従事している。日本プライマリ・ケア連合学会、日本在宅医療連合学会、日本旅行医学会の各会員。オンライン診療研修受講。

※この記事はMedical DOCにて『「直腸がんの主な5つの原因」はご存知ですか？医師が予防法も徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

「直腸がん」とは？

人間の腸は大きく小腸と大腸に分けられます。さらに、大腸は盲腸、結腸、直腸に分けられ、肛門に一番近い部位が直腸となります。この直腸に悪性腫瘍である「がん」ができてしまうのが直腸がんです。

「直腸がんの原因」についてよくある質問

ここまで直腸がんの原因を紹介しました。ここでは「直腸がんの原因」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

直腸がんは完治するのでしょうか？

中川 龍太郎（医師）

完治する可能性はあります。しかし、がんの深達度や転移の有無で治療法や予後は変わってきます。直腸がんは腸の表面から発生した後、徐々に深い部分に浸潤し、最終的に他の臓器への転移と進行していきます。早い段階に見つけることができた場合には内視鏡や外科的な手術で完治させる可能性が高くなります。しかし、深くまで浸潤していたり、リンパ節や他の臓器に転移していた場合には手術や化学療法を行なっても完治させることが難しい場合もあります。

直腸がんを発症するとどこに痛みを感じますか？

中川 龍太郎（医師）

直腸がんの場合、初期にはほとんどの場合は無症状です。腫瘍が肛門に近く、進行した場合には肛門の痛みがでる場合があります。さらに、より進行した場合には下腹部や背中、臀部の痛みを発症することもあります。

直腸がんは再発しますか？

中川 龍太郎（医師）

残念ながら全ての患者さんが完治できるわけではなく、直腸がんの手術後には10％前後の方に再発が起こると報告されています。その場合には再手術を検討することが必要ですが、一般的に再手術は術後の癒着などもあり初回の手術より難しいことがほとんどです。そうならないために、予防や早期発見で1回の治療で完治を目指すことが重要です。

編集部まとめ

直腸がんは大腸の中の直腸にがんが発生する病気です。初期には無症状ですが、進行すると出血や痛みなどの症状を引き起こします。この記事を参考にして原因や予防について理解を深めていただき、早期発見できるようにしていきましょう。

「直腸がんの原因」と関連する病気

「直腸がんの原因」と関連する病気は5個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

消化器科の病気

痔核

便秘大腸ポリープ大腸がん潰瘍性大腸炎

直腸がんと関連した病気として、上記の疾患も考えられます。ご自身で判断することは難しいため、お腹の症状が続く場合や家族歴がある（血のつながった誰かがこれらの病気にかかったことがある）場合は、一度医療機関でご相談ください。

「直腸がんの原因」と関連する症状

「直腸がんの原因」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

下血血便下痢が続く便秘お腹が痛い

直腸がんの原因と関連した症状として、上記のようなものがあげられます。複数該当する場合は一度医療機関を受診しましょう。

参考文献

大腸癌治療ガイドライン医師用2022年版

飲酒と大腸がんリスク（国立がん研究センター）

がん（糖尿病情報センター）