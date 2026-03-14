WBCや先日のミラノ・コルティナオリンピックで選手の活躍を支える“魔法のベルト”。さらなる活躍につながっているといいます。あの金メダリストにも直撃しました。

【写真を見る】侍ジャパン7割が愛用“魔法のベルト” 山本由伸投手たちを支える技術は名古屋の“町工場”から 専門家｢疲労後も跳躍高が下がらない｣

2大会連続の世界一を目指して快進撃が続く侍ジャパン。8日のオーストラリア戦でも、吉田正尚選手が逆転2ランを放ち、4－3で3連勝！1次リーグ1位通過を決めました。

そんな中、今回注目するのは吉田選手の豪快なバッティング…ではなく、身に着けているベルトです。





村上選手は入団1年目から使用

初戦の先発を任された山本由伸投手も、8日2打席連続ホームランを放った鈴木誠也選手も。侍ジャパンの7割の選手が使っているベルト、実は名古屋で作られているんです。

名古屋市南区でスポーツ用品を開発、販売する「コア・テクノロジー」。

（大石）

「ずらっと並んでますが、これがプロ野球選手が使っているベルト？あ、“村神様”は使っているんですね」



（コア・テクノロジー 河村隆史副社長）

「そうですね。これは去年ヤクルトで使っていた仕様」



村上選手は入団1年目からこのベルトを使っているといいます。

このベルトにはどんな効果がある？

（大石）

「このベルトを締めるとどんな効果が？」



（河村副社長）

「腹圧（腹腔内圧）が高まることで、股関節の可動域が広がったり、疲労軽減や、体の捻転運動の部分にもに非常によく作用して、プロのパフォーマンスがしっくりくると、長年ご愛顧いただいている」



一言で言えば「サポーターの機能があるベルト」。

今まで主流だった皮や合皮ではなく、野球ベルト「コアエナジー」は、「パワーメッシュ」というストレッチ性に優れた生地を幾重にも折り重ねて製造します。



この特殊な生地を採用することで、ズボンをとめるだけでなく腹筋や腰をサポートします。

親会社は老舗マスクメーカー

実はコア・テクノロジーの親会社は、1950年創業の老舗マスクメーカー「白鳩」。マスク製造で培った縫製技術が、ベルトの生地を織る特殊な技術に生かされています。

そして今、ベルトからさらに進化して…



（大石）

「アンダーウェアみたいな感じ」



（河村副社長）

「ベルトをしないスポーツって世の中にいっぱいあるじゃないですか。野球以外のアスリートに、腹圧の大切さ、体幹を良くするということでこのパンツが生まれた」



サッカーやバスケットボールなど、ベルトをしない多くのスポーツに対応しています。

（大石）

「おおっ。本当ですね。めちゃくちゃフィットします。骨盤がきゅっと立ったような感じがする。僕、腰痛持ちなんですけど、すごく楽になりますね」



（河村副社長）

「デスクワークとか、車の運転を長時間するときも非常に楽に」

オリンピックの金メダリストも使用

このアンダーウェアは、世界を沸かせた舞台でも。



ミラノ・コルティナオリンピック。スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手や、銅メダルの山田琉聖選手が使っていました。大会中にも取材した、日本代表チームのボードをメンテナンスする山本恭平さんに連絡してみると…

（大石）

「こんにちは。今どちらに？」

（山本さん）

「ワールドカップが10年ぶりに札幌で開催されていてその真っ最中」

（大石）

「（オリンピックが終わって）すぐの大会で大変ですね」

（山本さん）

「選手たちは休む間もなく次の調整で」

（大石）

「山本さんの力で戸塚選手を呼んでもらうことはできますか？」

（山本）

「もちろん。自分の部屋にいるので呼んできます」

しばらくすると…



（スノーボード男子ハーフパイプ金メダリスト 戸塚優斗選手）「こんにちは」

（大石）「本物だ！戸塚選手！」



戸塚選手本人です。

「足が軽くてビックリして…」

（大石）

「3度目の挑戦で、日の丸が上がったときはいかがでした？」



（戸塚選手）

「自分が旗を掲げられたんだというのに感動したし、夢が叶った瞬間だったので、感際まった」

（大石）

「ウェアの下にあのインナーをはいていた？」



（戸塚選手）

「そうですね」



（大石）

「はくと体がどう変わる？」



（戸塚選手）

「はかせてもらったときは、足が軽くてビックリして、こんなに足が軽く上がるんだっていうのが最初の印象。衝撃が強いので、腰が痛くなることがあるが、腹圧を高めて、腰の痛みを軽減してくれたり、歩いて（コースを）上がるときに足が軽くなったり、陰ながら支えてくれている感覚がある」

スポーツ科学の専門家「疲労後も跳躍高が下がらない」

トップ選手も使っているベルトやアンダーウェアは、パフォーマンスにどう影響するのか。



スポーツ科学を研究する、神戸大学国際人間科学部の木伏紅緒准教授に聞きました。

（大石）

「ベルトを締めると（科学的に）どんな影響がある？」



（木伏准教授）

「（先行研究では）固めの骨盤ベルトをすると、腹腔内圧というおなかの中の圧力が高まると言われていて、それによって体幹部の剛性が高まると昔から言われています」



（大石）

「それが実際に競技においてパフォーマンスを上げたりする？」



（木伏准教授）

「競技にもよるが、ウエイトリフティングなどの爆発的な力発揮を要求される競技では、力発揮を高めるという効果が認められています」

木伏准教授は、アンダーウェアで疲労がどう変わるのかを調べるため、体にマーカーを付け、その動きを測定しました。



（木伏准教授）

「普通のパンツをはいたときには、疲労した後に優位に跳躍高が下がっているが、ベルト付きパンツをはくと、疲労後も跳躍高が下がらないという効果が認められた」

メジャーリーグ全球団で導入実績あり

科学的にも効果が指摘されている中、社長に連絡を取ると、現在アメリカ・カリフォルニアに滞在していました。



（大石）

「なぜアメリカに渡った？」



（コア・テクノロジー 横井隆直社長）

「3年半程前にドジャースから（ベルトの）注文が入りました。『今、行かねばいつ行く』ということで、会社を作ってビザを取って、私がアメリカに来たのが2年半ほど前。世界トップのメジャーリーグから（注文が）来たので、確実にアメリカでも挑戦できる可能性があると感じた」

巨大市場の開拓を狙い渡米から2年半。今ではメジャーリーグ全球団で導入実績があるといいます。



（大石）

「まだまだ夢が広がりそうですね？」



（横井社長）

「今回オリンピックで我々の商品が一役を担った形になりましたが、最終的には冬も夏もいろんなスポーツで、お役に立てるような存在になればいいなと思う」



トップアスリートを支えるウェアを生み出した名古屋の“町工場”。人を感動させるプレーを陰ながら支えます。