ベトナムの出勤風景＝2020年5月、ハノイ（ゲッティ＝共同）

バイク大国ベトナムの首都ハノイで2026年7月から、ガソリンで走る二輪車の規制が始まる。主力のガソリン二輪でシェア8割超を誇るホンダには打撃だ。世界でも深刻な大気汚染への対策とされるが、電動二輪の販売で先行する新興地元メーカー「ビンファスト」の振興策との見方がある。外交筋は「地場優遇、外資冷遇へ転換点になるのでは」と警戒する。（共同通信ハノイ支局＝松下圭吾）

2025年7月、政府は突如、ハノイでガソリン二輪を規制する方針を発表した。「ホンダベトナム」によると、発表後すぐに買い控えが起きたという。販売数を伸ばしたのは品ぞろえが豊富なビンファストで、電動二輪では首位を走る。

ベトナムは2045年までの高所得国入りを目標に掲げる。民間経済を「最重要の推進力」と位置付けて地場企業の育成を推進しており「経済ナショナリズムが強まっている」（在ハノイ外交筋）。

規制はハノイ中心部が対象で、時間帯や区域で走行を制限する計画。詳細は不明だが、ガソリン二輪で通勤、通学できなければ電動への買い替えが必須となる。外交筋は「禁止する時間帯で地場優遇の本気度が分かる」と神経をとがらせる。

「発表後すぐ電動を買い、ガソリン二輪は売った」「バスは遅れる。電車だけでは職場にたどり着けない」「充電場所が少ない」―。市民からは心配や怒りの声が上がる。

経済成長に伴い、首都の大気汚染は深刻さを増している。街が白いもやで覆われ、汚染の数値が世界最悪となる日がある。一部メディアは汚染要因の一つはガソリン二輪と報じるが、因果関係や程度は国内でも意見が分かれている。

性能や品質の高さからベトナムでバイクの代名詞になったホンダだが、1990年代には安価な中国車が流入し、5割超の販売シェアが1割台に激減する危機に見舞われた。部品を現地調達に切り替えて低価格車を開発することで、V字回復を果たした。

今回も電動二輪の新車を投入して危機打開を図る。規制開始前の2026年6月に販売を始める。ホンダ幹部は「電動でも首位を目指す」と意気込むが、充電拠点の整備に伴う許認可の煩雑さなど普及への課題は多い。

日本政府関係者は、現地生産で地場産業の発展に貢献してきたホンダですら冷遇されるなら「一大事」だと指摘。「日系を含む外資の位置付けが一変する恐れがある」と注視している。

2026年1月、ベトナム・ハノイで開かれた式典で発表されたホンダの電動二輪（共同）

ホンダのイベント会場で並ぶバイク＝2026年1月、ベトナム・ハノイ（共同）

ベトナム北部フート省のホンダベトナムの拠点＝2025年12月（共同）

ホンダのイベント会場で並ぶバイク＝2026年1月、ベトナム・ハノイ（共同）