元楽天・土屋朋弘氏が教える守備の初動を速くするコーディネーショントレ

少年野球の現場で、守備範囲を広げるために欠かせないのが打球への素早い反応だ。元楽天の投手で、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、子どもたちの運動神経を養う専門家としてお勧めの“初動強化”トレーニングがあるという。楽天シニアのコーチも務める土屋さんの、守備に直結するフットワークの磨き方は、NPBジュニアを受験するなど1ランク上を目指す小学生たちにお勧めだ。

守備力を向上させるためには、あらゆる方向への動き出しと、捕球後の送球に繋げる体重移動をスムーズに行うメカニズムが必要になる。そこで、土屋さんが紹介するのが、室内などの狭いスペースでもできる「スクエアキャッチ」だ。「守備の時の、いろんな方向への動き出しと、送球の際の体重移動が磨けます」。正しい足運びと空間把握能力を意識することで、実戦での1歩目の速さは劇的に変わっていくという。

まず選手の左前、左後ろ、右前、右後ろの4か所に、1.5メートル四方程度の間隔で、カラーコーンなどの目印を置く。投げ手は正面から各コーン付近にボールをトスし、選手はそれに対応して移動・捕球を繰り返す。まずは各方向へ順番に、テンポ良く捕球しに行くことで、多角的なフットワークを体に覚え込ませていく。

土屋さんは注意点として「キャッチした後、必ず4つのコーンの中央にしっかり戻ってくるように行ってください」と指摘する。常に基本の構えの位置へ戻る意識を持つことで、次の打球への準備が整う。また、斜め後ろのコーンは視界に入りにくいため「どこにあるかなというのをイメージしながら」行うことで、実戦的な空間把握能力が磨かれる。

さらにレベルを上げるアレンジとして、投げ手が直前にコーンの色を指示し、瞬時に反応して捕球する形も有効だ。コーンの位置を正確に把握しながら、視覚情報に素早く体が反応する習慣をつければ、守備の初動ミスは格段に減るだろう。こうした地道なコーディネーショントレーニングの積み重ねが、将来的に高いレベルで活躍するための土台となるはずだ。（First-Pitch編集部）