三宅絹紗アナが投稿

ワールド・ベース・ボールクラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは東京ドームで連日熱戦が繰り広げられた。その舞台でメジャーリーグファンに根強い人気を誇る「ワースポ×MLB」歴代キャスター3ショットにファンが沸いた。

ワーストファンにとってはたまらない3ショットだ。同番組でキャスターを務める三宅絹紗アナウンサーが13日、インスタグラムを更新した。

菊池雄星の妻・瑠美さん、山本萩子と東京ドームの場内をバックにした3ショットを掲載。「ワースポMLBキャスターの先輩 瑠美さん、萩ちゃんと 再会があまりにもうれしくて飛び跳ねてハグしました またゆっくり一緒に飲めるときを心待ちに」とつづった。

投稿には「いや〜とっても貴重な3ショット」「貴重な揃い踏み」「3人並ぶとすごいね。綺麗です！」「ワースポファンにはたまらないスリーショットだね」「ワースポ御三家、いや御三美ですね」などの声が寄せられ、大反響だった。

「ワースポ×MLB」はNHK-BSで放送されているメジャーリーグ専門番組。今大会は大谷翔平投手を筆頭に、侍ジャパンに歴代最多のメジャー組が参加しており、瑠美さんの夫・菊池の決勝トーナメントでの登板、活躍も期待されている。



（THE ANSWER編集部）