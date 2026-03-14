【3COINS新作】キターーーッ！ 推し活はかどる♡「優秀アイテム」

推し活を楽しむなら、グッズの持ち運びにもこだわりたいところ。そこでチェックしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】の「推し活standard」シリーズです。ぬいぐるみ用ポーチや、うちわまで入る大容量トートなど、ライブやイベントをより楽しめそうなアイテムが登場中。防水加工やリフレクター仕様など、安心して使えそうな工夫にも注目です。

お気に入りの“ぬい”を見せながら持ち運べる！

【3COINS】「推し活standard ぬいポーチ」\880（税込）

透明窓付きのデザインで、中のぬいぐるみを見せながら楽しめる“ぬいポーチ”。取り外し可能なストラップ付きで、お気に入りのカバンにさっとつけて使えるところが魅力です。ぬいぐるみの形やサイズに合わせて、縦にも横にも使えるところも嬉しいポイント。さらに、防水生地が使われているから、雨の日のお出かけでも安心して推し活を楽しめそうです。

うちわやペットボトルもスマートに収納OK

【3COINS】「推し活standard トートBAG」\1,320（税込）

ライブやイベントにおすすめの、大容量タイプのトートバッグ。うちわやペットボトルなどをすっきり収納できる設計で、推し活の持ち物をまとめて持ち歩けます。ぬいぐるみやキーホルダーをつけられるD字型リングや、細かなポケットまで備えた使い勝手のよさそうなところも魅力。ロゴ部分がリフレクター仕様になっているから、ライブ帰りの夜道でも頼りになりそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M