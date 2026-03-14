息子「おばあちゃぁぁん！（泣）」車窓に張り付き大絶叫！ 数分後『世渡り上手すぎる素顔』に一同爆笑

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筆者が家族で義実家へ帰省した際、幼い息子は祖母との別れに大号泣。3時間の道中が思いやられたその直後、思いがけない展開が待っていました。子どもの素直さに爆笑した帰省の思い出です。

袋いっぱいのやさしさ

義実家へ帰省したときのことです。

当時、息子はまだ幼稚園児でした。

家までは車でおよそ3時間。子どもにとっては、なかなかの長旅です。

帰る準備をしていると、義母が

「おばあちゃんとお買い物に行こう」と息子をスーパーに連れて行ってくれました。

戻ってきたときには、袋いっぱいのお菓子やジュース。

帰り道で退屈しないようにと、義母なりの作戦だったようです。

涙の別れ

そして、いよいよ出発の時間。

「おばあちゃん、元気でね」

そう言った次の瞬間、息子の目に涙がたまり気づけば大号泣。

車の窓に張り付いて

「おばあちゃーーーん！」

と何度も叫びながら手を振ります。

義母も目を赤くして手を振り返していました。

……このまま3時間、泣き続けたらどうしよう。

少しだけ覚悟しました。

「おばちゃーーーん！ えーん、えーん」

義母の姿が見えなくなるまで、息子は全力で泣き続けました。