お引越しした猫ちゃんが新居に着いてすぐにとった行動とは…？まさかの体勢が可愛すぎると話題になっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で191万再生を突破し、「会社の飲み会参加させられた時の俺」「観測しなければ世界は存在しないんだ という気持ちが見て取れる」といった声があがりました。

【動画：新居に到着後→『猫の様子』を見たら、『押し入れの中』で…愛おしすぎる光景】

仰向けが大好きなもちくん♡

TikTokアカウント「@mochi_omochi515」に投稿されたのは、ジェネッタの「もち」くんが新居に着いた時のリアクションをおさめた動画です。

短めな手足とボリューミーな体がチャームポイントのもちくん。仰向けになるのが大好きで、常に仰向けになるきっかけを探しているのだとか。そんなもちくんが仰向けで気持ちよさそうに眠っている姿は、いつまでも見ていたくなるほど可愛らしいです。

新居に到着！

そんなもちくんは、ある日お引越しをすることに。やはり初めての環境は緊張したのか、新居に到着すると押入れの角に顔を押し付けて、半ばのけぞるようにして壁と一体化してしまったのだとか。なんと新居に到着してから3時間ほど、この状態だったといいます。

壁に顔を押し付けたことで見事な長方形になり、まるで食パンのようにも見えるもちくん。その姿に、申し訳ないと思いつつもキュンとしてしまいます。

翌日には…？

しかし、翌日の夕方には慣れ始め、夜にはひっくり返って飼い主さんと一緒に眠れるようになったというもちくん。あの食パン状態が嘘のような回復ぶりで、ご飯もたくさん食べ、お水をしっかりと飲み、おトイレもしっかりと立派なものを出しているのだとか。

実はもちくん、以前にもお引越しを経験しており、四年前に引っ越しをした日は、ベッドの上で怒りの形相のまま固まっていたそう。

その経験から順応力が高くなったのか、新居でも得意の仰向けですっかりくつろいでいる姿が微笑ましくて、見ているだけでほっこりします。

見事にすみっこぐらしをするもちくんの姿に、動画の視聴者からは「本人緊張ですみっこいるんだろぉけど後ろ姿から愛くるしすぎる♡」「引っ越しは仕方ない。 ２週間もすれば慣れるよｗ」「こちらの投稿みて癒されて、コメント欄みて色んな猫さま達の 新居着いて早々の可愛い姿が 沢山みれて、ここは天国ですか？♡」といったコメントの他に、さまざまな場所に隠れるお引っ越し直後の猫ちゃんの写真も投稿されていました。

TikTokアカウント「@mochi_omochi515」では、子猫の頃から変わらず仰向けになって寝ているもちくんの、無防備でクスッと笑える日常の様子を多数の動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mochi_omochi515」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。