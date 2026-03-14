女優の細川直美(51)が13日までに自身のブログを更新。一気に高騰したガソリン価格への嘆きをつづった。



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米国とイスラエルによるイランへの大規模攻撃を契機に中東情勢が悪化。海路による原油供給不安などからガソリン価格は高騰し、全国で12日から大幅な値上げが広がっている。



細川も「わぁー」と題してブログを更新。「レギュラー186、ハイオク197、軽油169」と表示された価格表の写真とともに「今日からガソリン価格が上がると聞いていましたが… 予想以上でした… ハイオクは200円を直ぐに超えそう…(既に超えているところもあるかもしれません)」と高騰に驚いた様子。「とはいえ、ガソリンは入れないといけないので仕方がありませんね 健康の為にも近距離の場所には出来るだけ徒歩や自転車を使おうかな」とせめてもの“生活防衛”に取り組む考えを明かした。



細川の夫は俳優の葛山信吾。華やかな芸能人同士の家庭であっても物価高に嘆く姿は、「高っ!!軽油が昔のハイオクの値段だったよね」「上がるだろうなぁと思って昨日ギリ160円の時に満タンにしておきました。でも次回は高いな。。」「田舎なので車なしでは生活厳しい だけど、自転車も使いながら節約しようかな。。。」「最近は電動アシスト付きのクロスバイクやマウンテンバイクでも、大分お安くなりましたね 運動を兼ねて、乗るのも悪くないですよね」など、ファンの共感を呼んでいる。



（よろず～ニュース編集部）