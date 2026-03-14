俳優の坂上忍が、妻から「離婚して下さい」と切り出されたことを生放送で告白し、出演者から驚きの声が上がった。

坂上は１３日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演。番組の最後、１人トークで「これ『坂上どうぶつ王国』の収録でしゃべったらオンエアでカットされた話で。お昼でもそぐわない話ですけど、いいですか？」と話し出した。

「１回だけ聞いて下さい。リアルな」と前置きし、「先日、友人たちとお酒を飲みに行きました。途中から記憶がなくなりました。家に帰りました。夜中、さっぱりわかりません。翌朝目が覚めると、奥さんの顔を見たときに、これは何かあったな？とすぐ感じました」と説明。

「奥さんに聞きました。『何かございましたか？』『あなたは何も覚えてませんね？』『はい、覚えていません』」と妻との会話を明かした上で、「お昼に申し訳ありません。トイレを間違えてですね、ちょっと階段でしてしまったらしくてですね」と話すと、スタジオは「最悪な話」「最低」とどよめいた。

さらに「奥さんに本当に、真顔で『離婚して下さい』って言われました。いや、マジ。まだ解決していない。この間の話なんだもん」と明かすと、「え〜！」「最悪」と騒然となって番組が終了した。

坂上は２０２３年１０月２７日、再婚したことを発表した。お相手は交際１４年の“彼女さん”と呼ばれている年下女性。同日のフジテレビ系「坂上どうぶつ王国２時間ＳＰ」でも報告し、妻の好きなところについて「顔！僕にとってですけどね。本当性格は後からついてきたらいいから、顔です！もう特に鼻。鼻が好きです」と明かしていた。