AKB48山内瑞葵、エイベックスに所属「今とっても心が燃えています！」
アイドルグループ・AKB48の山内瑞葵（24）が、今年3月1日付で「エイベックス・AY・ファクトリー」に所属したことを発表した。
【写真】赤トップスから白い肌をのぞかせる山内瑞葵
山内は、2001年生まれの現在24歳。2016年にAKB48の16期生としてグループに加入。“ずっきー”という愛称でファンに親しまれ、同グループの57枚目シングル「失恋、ありがとう」ではセンターを務めるなど、中心メンバーとして活躍を続けている。
幼少の頃よりダンスを始め、子役時代に劇団四季『ライオンキング』のヤングナラ役で出演経験を持つ。グループ所属後から多くのミュージカルや舞台作品に出演し、昨年は映画『父と娘の7日間戦争』でW主演を務めるなど、俳優としても活躍の幅を広げている。
山内は、エイベックス・AY・ファクトリーへの所属について、「自分自身の幅をさらに広げて行くためのチャンスだと、今とっても心が燃えています！親身になって私を照らしてくださるエイベックスの皆さんと共に、AKB48のメンバーとしても、ひとりの人間“山内瑞葵”としてもこれからも成長し続けていきます！」と意気込み。
今後の活動については「ジャンルを問わず、映像・舞台でのお芝居やバラエティ、まだ挑戦したことのない未知の世界にも積極的に、ハングリー精神を忘れず挑戦していきたいです」とコメントしている。
そして「これまで培ってきたものやこれから訪れるさまざまな経験を活かして、魅力溢れる人になりたいです。私の事を日々応援してくださる皆様にも、たくさんの笑顔や活力をお届けできるよう精一杯精進してまいります！」と決意を新たにした。
山内は、今春公開予定の映画『オンデマンド』ではヒロイン・新本好役を務めることが決まっているなど、さらなる活躍に期待が寄せられている。
【写真】赤トップスから白い肌をのぞかせる山内瑞葵
山内は、2001年生まれの現在24歳。2016年にAKB48の16期生としてグループに加入。“ずっきー”という愛称でファンに親しまれ、同グループの57枚目シングル「失恋、ありがとう」ではセンターを務めるなど、中心メンバーとして活躍を続けている。
山内は、エイベックス・AY・ファクトリーへの所属について、「自分自身の幅をさらに広げて行くためのチャンスだと、今とっても心が燃えています！親身になって私を照らしてくださるエイベックスの皆さんと共に、AKB48のメンバーとしても、ひとりの人間“山内瑞葵”としてもこれからも成長し続けていきます！」と意気込み。
今後の活動については「ジャンルを問わず、映像・舞台でのお芝居やバラエティ、まだ挑戦したことのない未知の世界にも積極的に、ハングリー精神を忘れず挑戦していきたいです」とコメントしている。
そして「これまで培ってきたものやこれから訪れるさまざまな経験を活かして、魅力溢れる人になりたいです。私の事を日々応援してくださる皆様にも、たくさんの笑顔や活力をお届けできるよう精一杯精進してまいります！」と決意を新たにした。
山内は、今春公開予定の映画『オンデマンド』ではヒロイン・新本好役を務めることが決まっているなど、さらなる活躍に期待が寄せられている。