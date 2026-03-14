海原やすよともこ、ニュースを深掘り 高市政権の経済政策が“私にとってどうなるの？”を専門家が予想【コメントあり】
MBSテレビはきょう14日午後4時から、関西ローカルで『やすとも×ニュース！私にとってどうなるの？』を放送する。
【番組カット】口を開けて笑顔を見せるゲストの森泉
テレビ、ネット、新聞…日々世の中に発信されているニュースの数々。そうしたニュースは私たちの生活にどのような影響を及ぼすのか。番組では、日々のニュースが暮らしにどう関わっているのかを「私にとってどうなるの？」という視点から、専門家を交えてトーク形式で分かりやすく解き明かす。MCを務めるのは海原やすよ ともこ。さらに、ゲストに森泉とサバンナ・八木真澄が出演する。
単独政党として、戦後最多となる316議席を獲得し、歴史的勝利を収めた第二次高市内閣。このニュースに焦点を当て、高市政権の今後と“私たちの暮らし”にどのような関わりがあるのか解き明かす。
「責任ある積極財政」を掲げ、経済政策を強調する高市政権。「食料品の消費税2年間ゼロ」の実現可能性や高齢者の生活など、高市政権が推進する経済政策が“私にとってどうなるの？”かを専門家が予想。「お年玉の金額が大きく変わる!?」「食品消費税ゼロでテイクアウト時代到来!?」など、生活に直結するテーマを取り上げながら、ニュースのポイントを分かりやすく解説する。
日々の工夫について問われたファイナンシャルプランナー1級の資格を持つ八木は、「高級寿司店のコースを調べて、まったく同じ内容の寿司を回転寿司でテイクアウト。琴のBGMを流しながら食べる」という独自の節約法を披露。「どれだけ工夫するかが大事！」と力説し、スタジオの笑いを誘う。
■海原やすよ ともこコメント
――今回の収録を終えて、印象に残ったこと、明日からの生活の中で意識が変わりそうなポイントはありましたか？
ともこ：「ビビッドブルー」が印象に残りました！脳科学者の西先生から「大御所で怖い人だと思っていたけど、以前から共演させていただいていてお茶目なところもあって良かったです」って言われました（笑）番組内の解説で、私に置き換えて話してくれたみたいです。
やすよ：身近なことでも勉強になることがたくさんありました！第2回があれば、さらに掘り下げて聞けると思いますし、慣れてくれば先生方にもたくさん質問できるようになると思います。
――物価高が続く中で、日々の生活で影響を感じることはありますか？
ともこ：物価高の中で、お金について子どもの頃から勉強させてもらえていたら良かったのになと思います。身近に投資や株もありますが、「怖そう」とか「やっていいのかな」と感じてしまうので…。これからは怖がらずに、いろいろなことを勉強していきたいなと思いました。
やすよ：物価高はもちろん感じているので、お金の使い道や上手な向き合い方をもっと分かっていれば良かったなと思います。次があれば、お金や病気、日々の生活についても取り上げてもらえたらうれしいです。
――番組タイトルにちなんで、お二人の身に起きたニュースはありますか？
ともこ：あるイベントのあと打ち上げに行った時に、みんなが気を使ってくれてだとは思うんですけど、いつも一緒の中川家の席に案内されたことですね。私はみんなと喋りたかったんですけど、「結局いつもと一緒やん」ってなりました！「あ！姉さん、こっちこっち！」って言われて案内されたところが、おじさんの席やったんです。ほんまはど真ん中でみんなと喋りたかった、というニュースがありました。
あと、やすよが「国宝」になった事件もありました！ミルクボーイの駒ちゃん（駒場孝）はよく楽屋に来てくれて、喋る機会が多いんですけど、劇場の合間にやすよが化粧直しをしながら「最近の若手の方はおもしろい方がいっぱいいますからねえ」と言った場面があって。それを聞いた駒ちゃんは「国宝か！」と思ったらしいです。
やすよ：私は普通に言っていたつもりなんですけど、パフでバタバタと化粧直しをしていたのが、映画のワンシーンみたいに見えたらしくて。
ともこ：良いこと言っていたけど「めっちゃ怖かった」って言ってました。
【番組カット】口を開けて笑顔を見せるゲストの森泉
テレビ、ネット、新聞…日々世の中に発信されているニュースの数々。そうしたニュースは私たちの生活にどのような影響を及ぼすのか。番組では、日々のニュースが暮らしにどう関わっているのかを「私にとってどうなるの？」という視点から、専門家を交えてトーク形式で分かりやすく解き明かす。MCを務めるのは海原やすよ ともこ。さらに、ゲストに森泉とサバンナ・八木真澄が出演する。
「責任ある積極財政」を掲げ、経済政策を強調する高市政権。「食料品の消費税2年間ゼロ」の実現可能性や高齢者の生活など、高市政権が推進する経済政策が“私にとってどうなるの？”かを専門家が予想。「お年玉の金額が大きく変わる!?」「食品消費税ゼロでテイクアウト時代到来!?」など、生活に直結するテーマを取り上げながら、ニュースのポイントを分かりやすく解説する。
日々の工夫について問われたファイナンシャルプランナー1級の資格を持つ八木は、「高級寿司店のコースを調べて、まったく同じ内容の寿司を回転寿司でテイクアウト。琴のBGMを流しながら食べる」という独自の節約法を披露。「どれだけ工夫するかが大事！」と力説し、スタジオの笑いを誘う。
■海原やすよ ともこコメント
――今回の収録を終えて、印象に残ったこと、明日からの生活の中で意識が変わりそうなポイントはありましたか？
ともこ：「ビビッドブルー」が印象に残りました！脳科学者の西先生から「大御所で怖い人だと思っていたけど、以前から共演させていただいていてお茶目なところもあって良かったです」って言われました（笑）番組内の解説で、私に置き換えて話してくれたみたいです。
やすよ：身近なことでも勉強になることがたくさんありました！第2回があれば、さらに掘り下げて聞けると思いますし、慣れてくれば先生方にもたくさん質問できるようになると思います。
――物価高が続く中で、日々の生活で影響を感じることはありますか？
ともこ：物価高の中で、お金について子どもの頃から勉強させてもらえていたら良かったのになと思います。身近に投資や株もありますが、「怖そう」とか「やっていいのかな」と感じてしまうので…。これからは怖がらずに、いろいろなことを勉強していきたいなと思いました。
やすよ：物価高はもちろん感じているので、お金の使い道や上手な向き合い方をもっと分かっていれば良かったなと思います。次があれば、お金や病気、日々の生活についても取り上げてもらえたらうれしいです。
――番組タイトルにちなんで、お二人の身に起きたニュースはありますか？
ともこ：あるイベントのあと打ち上げに行った時に、みんなが気を使ってくれてだとは思うんですけど、いつも一緒の中川家の席に案内されたことですね。私はみんなと喋りたかったんですけど、「結局いつもと一緒やん」ってなりました！「あ！姉さん、こっちこっち！」って言われて案内されたところが、おじさんの席やったんです。ほんまはど真ん中でみんなと喋りたかった、というニュースがありました。
あと、やすよが「国宝」になった事件もありました！ミルクボーイの駒ちゃん（駒場孝）はよく楽屋に来てくれて、喋る機会が多いんですけど、劇場の合間にやすよが化粧直しをしながら「最近の若手の方はおもしろい方がいっぱいいますからねえ」と言った場面があって。それを聞いた駒ちゃんは「国宝か！」と思ったらしいです。
やすよ：私は普通に言っていたつもりなんですけど、パフでバタバタと化粧直しをしていたのが、映画のワンシーンみたいに見えたらしくて。
ともこ：良いこと言っていたけど「めっちゃ怖かった」って言ってました。