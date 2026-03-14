来年度予算案が衆議院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。週明けの月曜日（16日）からは参議院での審議が始まる予定です。

■高市首相があいさつに…中道・小川代表は

衆院･本会議（13日午後9時半ごろ）

「令和8年度一般会計予算ほか2案は、委員長報告のとおり可決いたしました」

衆議院本会議で行われた、来年度予算案の採決。自民党、日本維新の会の与党などの賛成多数により可決されました。

予算案の衆議院通過を受け、高市首相は片山財務相らとともにあいさつに。

中道・小川代表

「参議院での丁寧なご審議と衆議院における法案の慎重なご審議を党内にご指示をいただきたいと思っています。いずれにしても本当にお疲れさまでした」

高市首相

「みなさまもありがとうございました。ご指導いただきありがとうございました」

◇

12日は、風邪の疑いで治療を受け、公務をキャンセルしていましたが…。

高市首相

「おはようございます」

一夜明け13日は、ほぼ予定通り官邸へ。いつものような笑顔は見られません。

■「AI音声」点呼 国会で新たな取り組み

巨大与党となって初の国会。来年度予算案の「年度内成立」を目指し、衆議院での審議が大詰めを迎える中、国会では新たな取り組みが…。

衆議院 森議長

「指名点呼を行います」

13日から導入されたのは、AIの音声による点呼。その名も「AKIRA」。

衆院・本会議（13日午後2時すぎ）

「林芳正くん、高市早苗くん」

夜に行われた、本会議では。女性の声「RISA」に。

衆院・本会議（13日午後9時すぎ）

「金子恭之くん、林芳正くん、高市早苗くん」

これまで、衆議院の職員が行っていましたが、負担軽減や読み間違い防止の観点から導入。男女2種類の音声が使用されるということです。

■16日から参院で審議入りへ…年度内成立は

与党の強気な姿勢で、異例の“スピード審議”となった、来年度予算案。

衆議院での審議時間は、2000年以降で最も短くなり、予算を省庁別に分けて審議する「分科会」は、37年ぶりに開催されませんでした。

中道・長妻予算委筆頭理事

「民主政治を破壊する行為である。これでは国民の税金でつくられた過去最大122兆円の国家予算を厳しく精査できなくなってしまう。国会は政府の下請け機関ではない。これだけ短い期間で予算を成立をさせると、こういうようなことはですね。前例としないというようなお約束をいただけませんか」

高市首相

「国会の運営に関することですので、これは国会においてお決めいただくものと承知をいたしております」

13日午後、衆議院で可決した予算案は、週明けの16日月曜日から、参議院に舞台を移し、審議入りすることで与野党が合意。

与党側は「国民生活への影響」を理由に「年度内成立」にこだわっていますが、参議院では与党が過半数割れしています。

参議院でも審議時間をめぐり与野党で攻防が続く見通しで、年度内成立は、依然、見通せない状況が続きます。

（3月13日放送『news zero』より）