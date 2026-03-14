日本スピッツの子犬を預かったら、興味津々！遊びのお誘いにやってきた猫さんですが、途中からひとり遊び…！？あまりに独特な誘い方が話題を呼び、投稿は115万回再生を突破。「ひとりでひっくり返ってんのしぬww」「わんこの困惑…」「ねこ忍者」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬を預かったら、家にいた猫が『遊ぼうよ』とお誘いをして…シュールすぎる『衝撃の誘い方』】

子犬に興味津々なベンガル猫

『犬も猫もかわいいなぁ』と、思わず笑みがこぼれてしまう子犬と猫のやり取りが、TikTokアカウント「naluandhappyfellows」に投稿され話題を集めています。

複数のベンガル猫さんと暮らす投稿者さんですが、とある日、ガブちゃんと名付けられた子犬をお家で預かることに。さっそくケージを設置しガブちゃんを入れてあげると、ベンガル猫のナルちゃんは興味津々なご様子。

ケージの縁に登ったと思ったら、上からチョンチョン…。どうやら『遊んでやるニャ！』と誘っているナルちゃん。のわりには、ちょっぴりへっぴり腰なのが可愛らしい限り。

独特すぎるお誘いに爆笑

さまざまな角度で柵の間から手を入れては、ツンツンを繰り返すナルちゃん。ナルちゃん的には距離を縮めようとあの手この手を使っているのでしょうが、当のガブちゃんは少々引き気味…。やんちゃ盛りのはずの子犬でさえも呆気に取られてしまうほど独特な誘い方だったとか。

どうしてもガブちゃんを構いたいナルちゃん、なんとケージと壁の狭い隙間へ頭を下にして入り込みます。当然逆さまの状態ですが、その体勢で手を伸ばしちょんちょん！猫の体の柔らかさにはびっくりしてしまいます。

ねこ忍者あらわる…！？

驚いたガブちゃんは距離を取るようにケージの隅っこへ。ところがナルちゃんの謎行動は止まることを知りません。逆さのままズズッ…と下へ落ちていき、壁とケージの隙間にジャストフィットしていたとか。

あまりにフィットした収まり具合に「出てこれるのかな…」そう心配になりますが、体を上手に操り脱出成功！まるで軟体動物のようなナルちゃんの姿には『ねこ忍者！』とのコメントも届くほど。

最後はガブちゃんと目を合わせて『こんにちは♪』とでも挨拶するかのようなナルちゃん。シュールな遊びのお誘いに困惑したガブちゃんでしたが、ケージの外では何だかんだ仲良しな2匹なのでした。

遊びたいナルちゃんとドン引きのガブちゃん…ふたりの対照的な姿にコメント欄は大盛り上がり！「近寄り方独特すぎ(笑)」「何してるねんって思ってそうｗ」「面白くてかわいい♡」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「naluandhappyfellows」には、ベンガル猫さんやわんこたちの賑やかな日々が紹介されています。その後のナルちゃんとガブちゃんも要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「naluandhappyfellows」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております