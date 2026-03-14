「話を聞く気ある？」アドバイスを台ナシにする人が無意識に放つ“衝撃の第一声”

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「救いようのない人」の口グセとは？

今日は少し衝撃的なタイトルですが、「救いようのない人」についてお話ししたいと思います。ここで言う「救いようのない人」とは、どのような人を指すのか？

それは、いわゆる「でも・でも・だってちゃん」です。何かを言われたときに、第一声が「でも」「だって」という言葉で始まり、反射的に否定してしまう人はいませんか？ もしかすると、その口グセが自分で自分を「救いようのない人」にしてしまっているかもしれません。

言葉、あるいは「言霊（ことだま）」という表現がありますが、口グセはその人の考え方や人間関係、ひいては物事の成り行きに大きく影響します。逆に言えば、口グセを変えることで、それらを良い方向へ変えることもできるのです。

「でも・でも・だって」の心理メカニズム

「でも」「だって」が口グセになっている人は、それが無意識のクセになっています。この言葉は逆説ですから、会話の流れとしては「相手のアドバイスや意見」に対して、「でも（否定）」で返し、その後に「だって（言い訳）」が続くことになります。

つまり、「相手を否定」し、「自分を正当化する」という構造になっているのです。せっかくアドバイスをくれている相手に対して、第一声で否定を返すのは失礼なことでもあります。しかし、本人は自分を正当化したいという思いが強いため、無自覚に相手を遠ざけてしまっています。

アドバイスを求めるのに、なぜ否定するのか？

不思議なことに、「でも・でも・だって」と言う人に限って、人によくアドバイスを求めてきます。「否定するなら聞かなければいいのに」と思うかもしれませんが、これには心理的な理由があります。彼らは自信がないため、「自分は悪くない」と誰かに正当化してほしいのです。

しかし、「私を正当化して！」と直接言うことはできません。そこで、アドバイスを求め、それを「でも、だって」と否定し、最終的に自分の事情を話すことで、相手から「それは大変だね、仕方ないね」という言葉を引き出そうとします。

つまり、アドバイスが欲しいのではなく、「変わらなくていい理由（正当化）」に対する他者からのお墨つきを求めてしまっているのです。これが延々と続くと、周囲は疲弊してしまいます。

口癖が招く「不運」のスパイラル

常に自分を正当化し、人の意見を受け入れないとどうなるでしょうか。

●修正が効かなくなる

周囲は「何を言っても無駄だ」と諦め、アドバイスをしてくれなくなります。あるいは、適当に話を合わせる「イエスマン」ばかりが周りに残ります。

●人間関係が悪化する

常に否定されるため、人は離れていきます。結果、良いご縁が遠のき、ろくでもない人しか寄ってこなくなります。

●重大なミスを見落とす

軌道修正ができないため、気づいたときには取り返しのつかない事態に陥ることもあります。「でも・でも・だって」は一種の「過剰な正当防衛」であり、人間関係や運気を悪化させる危険なサインです。もし自覚があるなら、意識して使わないようにしましょう。

まずは、何か言われたら「ありがとうございます」と受け止めること。やるかやらないかの検討は、その後で自分ですれば良いのです。

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