「今日、何する？」「どこ行く？」「何食べる？」と思ったとき、開くと必ず答えが見つかる書籍、『旬のカレンダー』。1年12ヵ月、四季に合わせてそのとき「旬」の、食べ物、花、レジャー、家事、行事、そして神社参拝やお墓参りの作法……など、お金をかけなくても毎日を充実させるために知っておきたいことを400個以上も紹介しています。今回は、Dr.コパさんに追加で伺った日々の小さな開運法について紹介します。

お財布を置いてはいけない場所

帰宅後、お財布をどこに置いていますか？ バッグのなかに入れっぱなしという方もいるかもしれません。

まず、バッグのなかに入れっぱなしにするのはやめましょう。そのうえで、置いてはいけない場所が2つあります。

赤いお財布は金運を燃やし尽くすといいますが、火を使う場所にお財布を置くのも同じこと。

ですから、キッチンは避けましょう。

金運はあっという間に燃やし尽くされ、借金さえすることになるかもしれません。

もう1つは、水回り。キッチンはもちろん、洗面所やトイレもそうですね。

こちらは青いお財布と同じで、金運が流れていってしまいます。

では、どこに置けばいいのでしょうか？

金運は、静かな場所が好き

お財布やお金が好きなのは、「暗くて静かな場所」です。

帰宅したら、まずはバッグからお財布を出し、暗くて涼しい場所に保管しましょう。

そのままテーブルの上などに置くのではなく、引き出しや、専用の箱などにしまいます。

しまう際は、レシートや領収書など、お金とは関係ないものをすべて出し、やわらかい布（厄落としカラーであるラベンダー色のものがおすすめです）でさっと拭き、お財布についた厄を落とすことで、お財布の金運は保たれます。

毎日の習慣を少し見直すだけで金運は上がりますから、ぜひ試してみてくださいね！

『旬のカレンダー』では、普段の生活のなかの、衣食住にまつわる「これやりたかったのに、もう過ぎてる！」「もっと早く知っていれば！」と思うようなことを400個以上も紹介しています。季節感は、意識しなければどんどん日常から失われていってしまいますが、旬のものを味わい、年中行事をたのしむことは、慌ただしい日々のなか、少し立ち止まって心を落ち着けてくれるだけでなく、開運にもつながります。行うだけで開運につながる年中行事のほか、季節料理、旬の野菜、魚、菓子、花、など、暮らしと心を豊かにしてくれる様々なことを紹介しています。参考にしてみてくださいね。