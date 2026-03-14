くも膜下出血の前兆、5人に1人で起こる「警告頭痛」の特徴とは? 数日前から起こりうる、5つの「発症前のサイン」

くも膜下出血の前兆、5人に1人で起こる「警告頭痛」の特徴とは? 数日前から起こりうる、5つの「発症前のサイン」