中国がイスラエルの「ピンポイント暗殺技術」に怯えはじめた…！中国政府が進める徹底調査の内実

前編記事『イスラエルはどうしてイラン・ハメネイ師をピンポイントで殺害できたのか…「死神AI」の驚くべき実態』より続く。

周辺諸国に波及する衝撃と恐怖

イスラエルの超ハイテク武力攻撃により、中東のパワー・バランスは一夜にしてひっくり返った。

周辺の一部アラブ諸国や親イラン勢力などは今、軍事・情報技術力の彼我の違いを目の当たりにして愕然（がくぜん）としている。UAE（アラブ首長国連邦）やバーレーンなどの政府関係者は「アメリカとイスラエルに逆らうのは自殺行為だ」という確信を深めた。彼らから見れば、トランプ大統領とネタニヤフ首相にイスラエルの死神AIを持たせることは「〇〇〇〇に刃物」といったところだろう。

サウジ・アラビア政府は、宿敵イランの最高指導者が殺害されたことで一時的には喜んだかもしれない。しかし、よく考えてみればサウジ政府自身が自国民を監視するためにイランと同様のシステムを導入しているため、「自分たちの監視システムもイスラエルにハッキングされているのではないか」という疑心暗鬼に陥ったとしても不思議はない。

一方、これまでイランから資金と武器を供与されていた代理勢力は今、パニックに近い状態にあるとの報道もある。

それによれば、レバノンのヒズボラはハメネイ師が殺された手法（監視カメラのハッキング）を知り、その幹部らが「スマホを捨てて、監視カメラのある場所には近づくな」という厳命を部下達に出した。彼らは現在、地下深くのトンネルに潜伏し、イスラエルの死神AIによるミサイル攻撃から逃れようとしているらしい。

監視する側が知らないうちに監視される側に回る恐怖

さらに今回の件で最もショックを受けているのは、実は中東ではなく中国だとの見方もある。と言うのも、イランが採用していた監視システムは実は中国製だったからだ。それがイスラエルによって簡単に突破・利用されたことは、中国製監視システムの信頼性を根本的に揺るがす一大事だ。中国政府は今、国内の監視システムに同様のバックドアがないか緊急の調査を進めているとされる。

これまで独裁国家の権力機構を支えてきた監視システムは、ひとたびそのサイバー防壁が破られてしまえば、独裁政権そのものを標的とする諸刃の剣となることが今回の特殊なハイテク軍事攻撃で判明した。

中東や中国を震撼させた今回の攻撃は、最近のAIなど超先端技術の導入によって監視する側と監視される側の境界線がいつの間にか消失するという、21世紀における情報戦の新たな側面を世界に知らしめたと言えるだろう。

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