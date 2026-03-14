特別講演会『深海×海洋ロボ――深海という特殊環境下の技術開発と「うらしま8000」』開催決定！

特別講演会

「深海×海洋ロボ」

深海という特殊環境下の技術開発と「うらしま8000」

深海を潜航し、海底地形を描き出す深海巡航探査機「うらしま8000」。2025年7月に国内最高深度となる8,015.8メートルへ到達する日本記録を樹立。さらに30時間に及ぶ長時間潜航にも成功し、ニュースなどでも話題となりました。

「うらしま8000」は、プログラムに沿って24時間以上の潜航ができ、音波を駆使して、母船とコンタクトしながら、これまでにない精度で海底の地形を描き出すことができる無人探査機です。

しかし、電波が通じない海中ではGPSは使用できません。さらに暗く、高圧、低温、見えない潮流もある深海はロボティクスにとっても容易に近づくことのできない過酷な世界。それでも、衛星ではとらえきれない海底地形をとらえることは喫緊の課題です。

そこで立ち上がったのが、今回ご登壇する中谷武志さん（JAMSTEC）。前身「うらしま」から大きな変身を遂げさせたプロジェクトチームのリーダーです。

最大潜航深度3500mから8000mへの挑戦…その開発や海域試験では、どのような試行錯誤があったのでしょうか。機体にかかる負荷も桁違いな【深海】というフィールドの特殊性と、そこでの活動が成功した探査機「うらしま8000」のテクノロジーについて伺います。

広大な海の研究開発のために、今後もますますニーズが高まっていく「うらしま8000」。研究者と技術者が切磋琢磨する、海と地球の研究所「JAMSTEC」ならではのお話にもご期待ください。

講師：中谷武志さん

中谷武志さん：国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）技術研究開発部門 システム研究開発センター 探査システム開発グループ 主任研究員。深海巡航探査機「うらしま8000」の大深度化改造・開発のプロジェクトリーダー。

●日時：2026年3月26日（木）19:00〜20:20予定（開場：18時30分）

●会場：TIME SHARING 新橋駅前4F（銀座口）

〒105-0004 東京都港区新橋２丁目１８−２ 新橋東口ビル 4F

＊お座席は自由です。会場へのアクセス・詳細は下記をご参照ください

TIME SHARING 新橋駅前4F（銀座口）

https://time-sharing.jp/forparty/gplist/focus012

●定員：50名（入場無料）

＊下記、＜参加申し込み＞をクリックして応募フォームよりお申し込みください。定員となり次第、募集を締め切らせていただきます。

●主催：海洋研究開発機構（JAMSTEC）・講談社ブルーバックス

＜お申込み方法＞

参加ご希望の方は、下記＜参加申し込み＞をクリックしてください。

＜参加申し込み＞

●お申し込みはお一人様、1回となります。ご同伴の方がいらっしゃる場合には、応募フォームにてご記入ください。

●受付は定員となり次第、終了させていただきます。

●参考：深度8000m到達＆潜航時間30時間！自律型無人探査機の日本記録を樹立した「うらしま8000」大深度化成功の裏話と海洋科学研究の未来

深度8000m到達＆潜航時間30時間！自律型無人探査機の日本記録を樹立した「うらしま8000」大深度化成功の裏話と海洋科学研究の未来