イシヤ日本橋の春限定スイーツ登場♡柚子×抹茶の和パンケーキやパフェが新発売

北海道銘菓「白い恋人」で知られる石屋製菓が手がけるカフェ「イシヤ日本橋」にて、春限定の新作スイーツが2026年3月10日より登場します。今回のテーマは、抹茶と柚子を組み合わせたやさしい味わいの和スイーツ。甘さとほろ苦さのバランスに、爽やかな柚子の香りが広がる上品なメニューがラインアップします。忙しい春の季節に、ほっとひと息つける癒しのカフェタイムを楽しんでみませんか♡

抹茶と柚子が香る春の和スイーツ



2026年春の限定シリーズは、ほろ苦い抹茶と爽やかな柚子を組み合わせた和テイストのスイーツがテーマ。

和素材同士の絶妙なバランスで、甘さの中にすっきりとした香りが広がる味わいに仕上げられています。

パンケーキ、パフェ、ドリンクと、それぞれ異なる楽しみ方ができるのも魅力。見た目にも華やかな和スイーツは、ゆったりとしたティータイムや自分へのご褒美にもぴったりです。

販売期間：2026年3月10日(火)～2026年6月8日(月)

※販売終了日は変更になる場合がございます。

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春限定メニュー3種をチェック



イシヤパンケーキ柚子抹茶



価格：1,800円（税込）

ふわふわ食感のパンケーキに、柚子が香る上品な抹茶クリームと北海道あずきを合わせた一皿。もちもちの求肥をまとわせ、中からとろりと抹茶クリームがあふれる贅沢な和スイーツです。

パフェ柚子抹茶



価格：1,600円（税込）

求肥で包んだ抹茶アイスを主役に、抹茶プリンやクリーム、北海道あずき、白玉などを重ねた和パフェ。

層ごとに味わいや食感が変化し、柚子のジュレとシャーベットが爽やかなアクセントを添えています。

柚子抹茶あずきラテ（ホット／アイス）



価格：各680円（税込）

抹茶のほろ苦い風味をしっかり感じられる大人なラテ。北海道あずきのやさしい甘さと、華やかな柚子の香りが広がる落ち着いた味わいです。

春のカフェ時間をイシヤ日本橋で



抹茶のほろ苦さと柚子の爽やかな香りが楽しめる、イシヤ日本橋の春限定シリーズ。和の素材を活かしたやさしい味わいは、忙しい日常の中でほっと心をほどいてくれます。

自分へのご褒美スイーツとしてはもちろん、大切な人とのティータイムにもぴったり♡この季節だけの特別なメニューを、ぜひカフェでゆっくり味わってみてください。