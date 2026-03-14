高度化する盗難手口とは？ 警察が推奨する自衛策は？ ユーザーからの厳しい声も

埼玉県警察犯罪情報官の公式Xアカウントは、県内で発生している自動車盗難に関する注意喚起を投稿しました。

トヨタ「アルファード」や「ランドクルーザー」が、鍵がない状態でも盗み出される被害が増加していると伝えています。

【画像】「えっ…！」 これが盗難にあった「ランドクルーザー」です！ 画像で見る（20枚以上）（30枚以上）

この投稿には、防犯対策の確認だけでなく、警察の対応に対する市民の意見が多数寄せられました。

埼玉県警察の投稿によると、県内ではドアをロックし、スマートキーが手元にない状態でも車両が盗まれる被害が増加傾向にあります。

対象となっているのは、アルファード、ランドクルーザー、レクサスなどの車種です。

その手口として、リレーアタックやCANインベーダーのほか、スマートキーが発する電波を傍受してIDコードをコピーし解錠する「コードグラバー」の可能性が指摘されています。

こうした手口による被害に遭わないため、警察は複数の対策を併用することを推奨しています。

車両から離れる際は周囲に不審者がいないか確認してから施錠することや、警報器、ハンドルロックなどの盗難防止器具を使用することが挙げられています。

また、自宅での保管時にも注意を促しています。スマートキーを金属製の容器や電波遮断ポーチに入れて保管するほか、駐車場に防犯カメラやセンサーライトを設置し、不審者を見かけた際は直ちに110番通報するよう求めています。

この注意喚起に対し、投稿のコメント欄にはユーザーから様々な意見が書き込まれました。

自動車の持ち主が注意して対応できる自衛策には限度があるという意見があります。

「車の持ち主が注意してできる事は限られるでしょ」といった指摘です。

また、呼びかけだけでなく、車両が持ち込まれるとされる「ヤード」への抜き打ち捜査や積極的な取り締まりを求める声が複数あります。

「県内のヤードを一斉に抜き打ち捜査してみればいいのに」や、「ヤード取り締まらないからだよね？」「埼玉県警は対応する気はあるのですか？」などという意見がみられます。

盗難車両は海外へ輸出されるとして、港や船便のルートを押さえるべきだという指摘も寄せられています。

「盗んだ車はほぼ外国行きだよね？そこを押さえることしてるの？」という声があがっています。

さらに、容疑者が検挙されても不起訴処分になるケースがあることに対し、疑問を呈するコメントもみられます。

「不起訴になるんだからそりゃ被害が増えるよね。」といった意見も寄せられました。

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寄せられたコメントからは、所有者に対する防犯対策の呼びかけにとどまらず、警察による直接的な捜査や行動を求める市民の姿勢がうかがえます。

ハンドルロックや電波遮断ポーチを活用した個人の防犯対策は被害を防ぐ前提となりますが、並行して犯罪の拠点や流通経路に対する継続的な調査が求められている状況です。