藤平がインスタグラム更新

野球日本代表「侍ジャパン」の藤平尚真投手は13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムを更新。14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦を前に、山本由伸投手ら同学年の選手と決起集会を開いたことを明かした。

藤平はインスタグラムで「明日から、負けられない戦いが始まりますね！ どんな場面でも、投げれる準備はできてます 皆んなで戦いましょう！ 優勝しましょう！！ 同級生で、士気高める食事会してきました！」と投稿。山本、佐藤輝明内野手、牧秀悟内野手、種市篤暉投手との集合写真を公開した。

東京ドームで開催された第1次ラウンド・プールCで、藤平は初戦のチャイニーズ・タイペイ戦に登板。山本の2番手として登板し、2死満塁のピンチを空振り三振で切り抜け勝利を呼び寄せた。

侍ジャパンは、1次ラウンド・プールCを4戦全勝で1位通過。6大会連続でベスト8に進出した。14日（同15日）に行われる準々決勝では、プールDを2位で通過したベネズエラ代表と激突。先発マウンドには“同級生”の山本が上がる。（Full-Count編集部）